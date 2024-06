ESCLUSIVA SI Atalanta, accordo con il Milan per il riscatto di De Ketelaere

Dopo un parziale standby, il Milan e l’Atalanta hanno trovato un accordo per il riscatto di Charles De Ketelaere. L’accordo definitivo per il riscatto del trequartista belga tra le due società è stato trovato sulla base di 22 milioni più 2 milioni di bonus e il 10% sulla eventuale futura rivendita di CDK. Va ricordato che lo scorso anno l’ex Bruges si era trasferito alla Dea in prestito oneroso per 3 milioni di euro.

De Ketelaere è dunque pronto a diventare definitivamente un giocatore nerazzurro dell’Atalanta. La cessione definitiva verrà formalizzata già domani o al massimo venerdì. Come annunciato dal presidente Percassi, con tempi un po’ più lunghi del previsto, il riscatto del belga è ora cosa fatta.