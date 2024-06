ESCLUSIVA SI Euro 2024, Gir. E. Il Belgio presentato da Gaby Mudingayi

Euro 2024, Girone E – Belgio, Slovacchia, Romania, Ucraina. Altra tappa qui su Sportitalia alla scoperta delle squadre che comporranno il tabellone di Euro 2024: parliamo del Belgio con Gaby Mudingayi.

Il curriculum di Domenico Tedesco sulla panchina del Belgio, da quando ha preso in mano la squadra a febbraio 2023, racconta che sotto la sua guida non è arrivata ancora una sola sconfitta: 10 vittorie e 4 pareggi, anche se le sfide più difficili sono state affrontate soltanto in amichevole (su tutte il 3 a 2 alla Germania ed il 2 a 2 contro l’Inghilterra), mentre il percorso di qualificazione è stato senz’altro più agevole.

Nello spogliatoio si parla di una mentalità diversa portata dall’italo-tedesco, a rivitalizzare un gruppo che ha vissuto una serie di mancati appuntamenti nelle ultime manifestazioni. I Diavoli Rossi si presentano a questo Europeo con meno aspettative rispetto alle precedenti edizioni, dove erano arrivati (sia ad Euro 2016 che nel 2021) come possibili protagonisti assoluti, salvo poi puntualmente crollare sul più bello fatta eccezione, se estendiamo il discorso anche al Mondiale, alla semifinale raggiunta in Russia nel 2018.

In esclusiva a SPORTITALIA è intervenuto l’ex centrocampista belga passato per Torino, Lazio, Bologna ed Inter, Gaby Mudingayi, per parlarci di come arrivano Lukaku e compagni a questo .

Cos’ha portato Domenico Tedesco al Belgio?

“Innanzitutto il fatto di aver creato un giusto mix tra giocatori d’esperienza come Lukaku, e giocatori più giovani, ma con un forte potenziale che stanno già esprimendo come Doku. Poi il suo sistema di gioco basato su una precisa idea che ruota intorno alla base del 4-2-3-1”.

Ti ha sorpreso qualcosa nelle convocazioni?

“No, non mi hanno sorpreso le chiamate del C.T., perché i giocatori sono questi, bene o male”.

Nemmeno la chiamata di Witsel, che rientra dopo 2 anni fra i convocati?

“Per quanto riguarda Witsel beh, parliamo di uno dei senatori della squadra, che metterà a disposizione la sua enorme esperienza e personalità, inoltre potrà essere usato sia da centrocampista arretrato che da difensore centrale. Ben venga insomma”.

Per tanto tempo il Belgio è stato indicato fra le favorite per la vittoria.

“Effettivamente la rosa che aveva a disposizione da un po’ di anni era completa per vincere tutto. C’è stata delusione per gli europei nel 2016 e nel 2021, nel Mondiale 2018 il Belgio ha perso 1 a 0 contro la Francia in Semifinale in quella che fu per tutti una finale anticipata. In quel caso, sono certo che se fosse andata in finale avrebbe vinto il Mondiale, almeno questo è quello che pensiamo noi belgi”.

A questo Europeo come arriva?

“A questo appuntamento ci arriva in maniera diversa, non percepisco le stesse pressioni che c’erano per le manifestazioni precedenti e questo può essere senz’altro un fattore positivo”.

Lukaku ha l’occasione di rifarsi dopo il Mondiale?

“Lukaku è nella storia del calcio belga, i numeri parlano per lui. Al Mondiale è stato criticato, ma non era arrivato nelle migliori condizioni, invece adesso sta bene e questo fa ben sperare”.

Che ne pensi del fatto che possa tornare a lavorare con Conte al Napoli?

“Conte è l’allenatore che più ne ha esaltato le qualità, dunque il fatto che il tecnico leccese sia ora al Napoli potrebbe portare Romelu a seguirlo, per sostituire Osimhen: nel caso lo facesse, credo che avrebbe tutte le carte in regola per rimpiazzarlo al meglio”.