Serata da sogno per l’Italia agli Europei di Atletica: oro per Tamberi e Battocletti

10 ori e 20 medaglie con i trionfi di Gianmarco Tamberi nel salto in alto e Nadia Battocletti sui 10.000 metri agli Europei di Atletica in corso di svolgimento a Roma: terzo titolo europeo in carriera dopo quelli del 2016 e del 2022 per il campione olimpico, con la misura di 2,37. Nadia Battocletti, protagonista ancora dopo il trionfo nei 5000 metri, con l’oro anche nei 10.000 con il tempo di 30:51.32 stabilendo il primato italiano.

Il presidente FIDAL Stefano Mei: Gianmarco ha scalato velocemente l’Olimpo dei nostri campioni per diventare il più grande di tutti i tempi”. Giovanni Malagò, presidente del CONI: “Siamo felici che Mattarella ci abbia onorato della sua presenza in una serata come questa. Al Presidente abbiamo regalato due ore di emozioni, Italia e tricolore. Ha condiviso le emozioni di questi ragazzi eccezionali in tutto”.

Poi il post della Presidente Consiglio Giorgia Meloni: “Un altro grande trionfo di Gianmarco Tamberi che vince l’oro nel salto in alto agli Europei di atletica a Roma. A lui e a tutti i nostri atleti che ci stanno regalando emozioni e vittorie in questi Europei, vanno i nostri complimenti e la nostra gratitudine. Viva lo sport, viva l’Italia”.