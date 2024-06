MotoGP, sta per succedere qualcosa di irripetibile: la data in cui cambierà…tutto

MotoGP, ecco la data in cui si verificherà qualcosa di unico e irripetibile che lascerà a bocca aperta tutti gli appassionati

La MotoGP non sta deludendo i suoi tanti tifosi e appassionati. La lotta al vertice è sempre più serrata, con tre piloti ovvero l’attuale leader iridato Martin, Bagnaia e Marc Marquez, coinvolti nella lotta per il Mondiale

Non solo. Se l’attuale stagione tra duelli al cardiopalma, sorpassi, contro sorpassi e rimonte spettacolari è ancora tutta da vivere, la prossima si preannuncia già scoppiettante. Come è noto, nel 2025, Marquez affiancherà Bagnaia nella Ducati factory per un dream team che promette scintille in piste mentre Jorge Martin proverà a riportare ai vecchi fasti l’Aprilia.

Restando al presente, la MotoGP ha in serbo per gli appassionati un’altra elettrizzante novità. Le data da cerchiare sul calendario sono quelle del weekend del 2-4 agosto quando la classe regina del Motomondiale farà tappa a Silverstone, in Gran Bretagna

MotoGP, cambia tutto a Silverstone: l’iniziativa della Dorna

In una stagione 2024 della MotoGp, come detto, emozionante come non mai mancava giusto la proverbiale ‘ciliegina sulla torta’: le celebrazioni per i 75 anni del Motomondiale. E per tale importante ricorrenza la Dorna, la società che organizza e gestisce il Motomondiale, farà le cose in grande stile. Una festa in occasione del weekend di Silverstone del 2-3-4 agosto per la quale, come per ogni party che si rispetti, ci sarà uno speciale ‘dress code’.

Infatti, come si apprende da una nota ufficiale, tutti i team utilizzeranno per quella gara una speciale livrea vintage sulle moto. “Ispirandosi a un qualsiasi capitolo della loro storia le 11 squadre in griglia comprese le cinque factory – si legge nel comunicato – correranno ciascuna con la propria livrea speciale, con una colorazione ‘vintage’“.

Ma non è tutto. Le nuove livree che indosseranno Ducati, Aprilia, Yamaha, Honda e KTM saranno svelata dal vivo sulla pit-lane di Silverstone nel corso di un evento in programma giovedì 2 agosto, in quello che è già stato ribattezzato il ‘Day of Champions’.

Dunque, l’edizione 2024 del Gran Premio d’Inghilterra sul circuito di Silverstone, uno di quelli mitici nel motorsport, sarà davvero storica dal momento che sarà la prima volta in cui tutti i team cambieranno .. aspetto. Vedremo quali saranno le scelte delle rispettive Scuderie. I riferimenti per omaggiare le moto e i piloti che hanno fatto la storia della MotoGP, di certo, non mancano.