Svolta nel ‘caso Camila Giorgi’: foto inequivocabile

Possibile importante svolta per quanto riguarda Camilla Giorgi: la foto pubblicata dall’ex tennista è inequivocabile

A distanza di alcune settimane dall’improvviso annuncio del suo ritiro, Camilla Giorgi torna a far parlare di sé dopo essere scomparsa dai riflettori. Una novità quella delle scorse ore che potrebbe portare ad una possibile ed importante svolta nel caso che la vede coinvolta.

L’ex tennista si è resa irreperibile, così come la sua famiglia, e la sua posizione risulta ad oggi sconosciuta al netto delle accuse che le sono state mosse mediaticamente, e che aveva respinto via social, facendo sapere come il suo ritiro e conseguente “sparizione” non avessero niente a che fare col fisco.

Tuttavia, il fatto di essere ancora tutt’oggi irreperibile rende la sua situazione complicata con i fan che si chiedono dove possa trovarsi. Un indizio importante, però, potrebbe averlo dato la stessa ex tennista che via social ha pubblicato una storia relativa ad una targa celebrativa della sua carriera sportiva donatale dalla stessa WTA, facendo capire come l’associazione potrebbe anche sapere qualcosa in merito alla sua posizione.

Caso Camilla Giorgi, la WTA potrebbe sapere dove si trova: spunta la targa

La svolta nel “caso” riguardante Camilla Giorgi sembra essere davvero vicina ed è stata proprio l’ex tennista azzurra a renderla possibile. La Giorgi ha pubblicato su Instagram una storia dove ha immortalato una targa celebrativa della sua carriera che le è stata donata dalla WTA e ciò fa capire come, a quanto pare, la sua posizione non sia così poi sconosciuta.

Per poterle spedire la bellissima cornice contenente un collage con i successi più importanti della sua carriera, è evidente come la WTA debba sapere dove si trova l’ex tennista e ciò apre scenari del tutto nuovi. La foto pubblicata dalla Giorgi è inequivocabile e adesso potrebbe innescare nuovi rumors e speculazioni per scovare la posizione esatta dell’ex tennista e fare definitivamente chiarezza su quanto è stato detto fin qui su di lei.

La “sparizione” della Giorgi ha infittito il mistero attorno a lei dopo l’accusa di evasione fiscale, nonostante quest’ultima sia stata negata dall’ex tennista che deve anche rispondere in merito al processo per falsificazione di certificati di vaccinazione. Per l’ex tennista è un momento molto duro e vedremo se lei stessa riuscirà presto a farsi avanti per mettere fine in un modo o nell’altro a tutte queste voci che hanno alterato l’importante immagine che aveva costruito nel corso degli anni.