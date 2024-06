Valentino Rossi sconvolto, la mossa che stravolge Bagnaia

Dopo l’approdo di Marquez alla Ducati ufficiale, Valentino Rossi punta su Pecco Bagnaia. Ecco cosa spera l’ex campione del mondo di MotoGP.

Gli equilibri della MotoGP stanno cambiando e Marc Marquez potrebbe rappresentare l’ago della bilancia nei prossimi anni. Il pilota spagnolo ha da poco visto ufficializzare il passaggio alla Ducati ufficiale nelle prossime stagioni, accettando con grande entusiasmo questa possibilità. Per lui sarà l’ultimo treno per provare a vincere un titolo mondiale che non arriva da cinque anni ormai. Nel 2019, infatti, ha trionfato con la Honda, poi ha avuto diversi anni negativi.

Marquez diventerà il compagno di squadra di Francesco Bagnaia, pupillo e amico di Valentino Rossi, storico rivale dello spagnolo. Secondo la stampa iberica, Marquez potrebbe seriamente tornare a lottare per il titolo e non vede l’ora che arrivi la prossima stagione. Già quest’anno ha fatto vedere grandi miglioramenti in sella ad una Ducati cliente del team Gresini, ma l’anno prossimo potrebbe esserci un suo grande ritorno. In questo quadro spunta la speranza di Rossi.

Marquez in Ducati? Valentino Rossi punta su Bagnaia

La Ducati ha deciso di puntare su Marc Marquez, ma sembra che questa decisione non sia piaciuta molto agli appassionati italiani. Il team di Borgo Panigale vuole due piloti competitivi e ha deciso di dare allo spagnolo la possibilità di lottare ancora una volta per il titolo mondiale. Il principale avversario delle due rosse del futuro continuerà ad essere Jorge Martín, negli ultimi due anni in lotta con Bagnaia per la vittoria del titolo iridato e tra i favoriti per la stagione in corso.

L’antipatia di Valentino Rossi nei confronti di Marquez è nota a tutti, i due hanno avuto grandi problemi in pista in passato. Lo spagnolo per ora non è mai riuscito ad eguagliare il numero di mondiali vinti dal campione di Tavullia. Guardando ai piloti italiani, la Ducati ha deciso di non puntare su Enea Bastianini e di non provare a prendere Martín, affidandosi all’esperienza e alla classe di Marc Marquez.

Questo vuol dire che le speranze degli italiani saranno ancora tutte sulle spalle di Pecco Bagnaia, campione del mondo nel 2022 e nel 2023, quest’anno ancora in lotta per il primato, anche se con qualche difficoltà. Come evidenziato da ‘ElNacional.cat’, sembra che anche Valentino Rossi abbia scommesso su di lui per il futuro, ma l’arrivo di Marc Marquez in Ducati potrebbe cambiare gli equilibri. Il pilota catalano ha dichiarato di essere felice di passare in Ducati, ma in questo momento è concentrato con il Team Gresini per provare a vincere almeno una gara quest’anno.

Intanto Rossi spera che a trionfare sia proprio Pecco Bagnaia, proprio per evitare l’aggancio di Marquez dal punto di vista dei titoli vinti.