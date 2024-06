Brutte notizie Ferrari: “Disastro inatteso”

La gara di Montreal ha segnato profondamente sia tifosi che i due piloti della Ferrari: in vista del prossimo appuntamento di Barcellona, si dovranno cambiare molte cose: “Disastro inatteso”

La Ferrari, da svariati anni oramai, è alla ricerca di successi e continuità di rendimento che raramente si sono visti in epoca recente. La scuderia di Maranello, che quest’anno ha mostrato segnali di ripresa, sa bene che per arrivare al sogno di conquistare l’ambito primo posto, sia nella classifica piloti che costruttori, dovrà mettere in campo il meglio in ogni Gran premio.

La continuità è la base su cui costruisce un successo di Formula 1: i tifosi e gli stessi piloti lo sanno molto bene e anche quando vincono e convincono in pista, sanno che questo potrebbe non bastare vista la concorrenza di uno schiacciasassi come il solito Max Verstappen, che da anni oramai sta dominando in quasi ogni tipo di circuito.

In vista della gara di Barcellona, la Ferrari spera di rialzare la testa e mettere in campo l’orgoglio che l’ha sempre contraddistinta. Ma al contempo è difficile dimenticare quanto di sbagliato fatto a Montreal.

Ferrari, Turrini: “Disastro inatteso in Canada”

Le aspettative sulla Ferrari erano davvero elevate in Canada e dopo la prima fase delle libere di venerdì in cui la RB20 della Red Bull aveva palesato qualche problema tecnico, i tifosi della Rossa speravano nel grande colpo. Tuttavia, nonostante appunto le grandi aspettative la pole position si è trasformata in una sorta di incubo: le monoposto di Leclerc e Sainz hanno sofferto il meteo di Montreal e hanno perso la loro tipica velocità soprattutto in curva. Ciò ha condizionato tutto e ha impedito ai due piloti di partire davanti a tutti.

Poi la gara è stata la conseguenza di un weekend cominciato male e terminato peggio. Come spiega Leo Turrini, sia Leclerc che Vasseur sono stati testimoni di un “disastro inatteso“, dato che entrambi erano “convinti di giocarsi la vittoria anche in Canada“. “Mi facevano venire in mente Renzi e Calenda, non superavamo la soglia di sbarramento“, ha detto ancora Turrini commentando quanto fatto dalla Rossa sul circuito canadese.

A causa di svariati problemi al motore della monoposto di Leclerc e a seguito del contatto di Sainz con Albon, la Ferrari non ha potuto nemmeno concludere la gara, un qualcosa che ormai da tempo non accadeva. Ora ci si aspetta che la gara di Barcellona vada decisamente meglio per continuare a sognare le posizioni più elevate di una classifica sempre condotta dalla solita Red Bull.