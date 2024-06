ESCLUSIVA SI Euro 2024, Gir. F. La Turchia presentata da Levent Devrim

Euro 2024, Girone F – Portogallo, Repubblica Ceca, Georgia, Turchia. Altra tappa qui su Sportitalia alla scoperta delle squadre che comporranno il tabellone di Euro 2024: parliamo della Turchia con con l’allenatore turco Levent Devrim.

La Turchia si appresta ad affrontare un Europeo dove è arrivata a fari spenti, ma con tanta convinzione di poter stupire. In pochi vedono la squadra di Montella come una possibile sorpresa, eppure è riuscita a mettersi alle spalle una Nazionale come la Croazia nel girone di qualificazione perdendo una sola partita. Inoltre potrà contare su alcuni talenti in rampa di lancio, oltre al faro Calhanoglu, in grado di rompere gli equilibri: su tutti Arda Guler, ma alle sue spalle anche lo juventino Kenan Yildiz ha voglia di dire la sua.

In esclusiva per SPORTITALIA è intervenuto Levent Devrim, che allena il Manisa FK in patria, per presentarci la squadra turca.