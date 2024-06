ESCLUSIVA SI Euro 2024, Gir. F. La Repubblica Ceca presentata da Tomas Vaclik

Euro 2024, Girone F – Portogallo, Repubblica Ceca, Georgia, Turchia. Altra tappa qui su Sportitalia alla scoperta delle squadre che comporranno il tabellone di Euro 2024: parliamo della Repubblica Ceca con con l’ex portiere della Nazionale Tomas Vaclik.

“Cercheremo di giocare un calcio che piaccia ai tifosi. Dobbiamo apprezzare ed essere orgogliosi del fatto che siamo riusciti a qualificarci a EURO per l’ottava volta consecutiva”: così il ct Ivan Hasek ai microfoni della Uefa, nel corso della presentazione dell’Europeo che sta per iniziare. “Il successo ed il fallimento sono entrambi possibili” – ha proseguito – “ma credo che la mia squadra sia in grado di superare il girone e di giocarsela con tutti. Sarò soddisfatto se supereremo la fase a gironi e se giocheremo un calcio che piace ai nostri tifosi”.

Gioco e risultati insomma gli obiettivi di Hasek, 55 presenze in nazionale tra Cecoslovacchia e Repubblica Ceca da calciatore, quando fu un’icona per il Paese. E che ha preso in mano la Nazionale da allenatore soltanto lo scorso gennaio. Il tutto dopo le dimissioni di Jaroslav Šilhavý: fatali nella sua decisione gli scarsi risultati che lo avevano visto finire sulla graticola, con la cacciata di 3 giocatori rei di aver passato la notte in discoteca prima della sua ultima partita da ct, contro la Moldavia. Insomma, il poco tempo avuto a disposizione non scoraggia Hasek, che arriva a questo appuntamento consapevole di non aver molto da perdere.

In esclusiva a SPORTITALIA è intervenuto l’ex portiere della Nazionale Tomas Vaclik, che a livello di club si è affermato nel Basilea, nel Siviglia e nell’Olympiakos fra le altre, per parlarci delle sue sensazioni della vigilia.

Il ct Hasek è arrivato solo a gennaio dopo quello che è successo. Avrà un compito difficile in questo Europeo?

“Penso che abbia avuto il tempo durante la sosta per le Nazionali a marzo di conoscere il gruppo. In questi giorni avrà il tempo di preparare al meglio la squadra, ma non vedo grandi problemi per lui, che sono certo farà bene perché è un bravo allenatore”.

Come arriva la Repubblica Ceca a questo Europeo?

“Penso che la squadra arrivi con un ottimo spirito, perché tanti giocatori che compongono la rosa sono in forma ed hanno fatto bene quest’anno. Il gruppo non facile, chiaramente, ma la Repubblica Ceca sono certo che mostrerà il suo meglio e che abbia la possibilità di andare agli ottavi”.

Cosa ne pensa di Barak e dell’importanza che ha per la Nazionale?

“Penso che Tony sia molto importante per la squadra. Ha avuto un periodo in cui è stato fra i convocati, poi uno in cui è rimasto fuori, ma nelle ultime partite di qualificazione ha mostrato tutta la sua qualità, così come ieri in amichevole. Sono diversi anni che gioca in un campionato come quello italiano e sarà un elemento fondamentale ad Euro 2024″.

Subito Leao da affrontare per la Repubblica Ceca, lo temi?

“E’ davvero un ottimo giocatore, che sarà difficile da affrontare. Servirà esperienza per gestire lui e gli altri grandi calciatori di qualità. I nostri tifosi lo conoscono bene avendolo già affrontato in Nations League ed avendolo visto in azione anche nella sfida fra Milan e Slavia Praga di Europa League”.

E Kvaratskhelia, che affronterete nel secondo match?

“E’ fantastico, non vedrà l’ora di mettersi in mostra all’Europeo, la nostra difesa dovrà essere molto concentrata e attenta per affrontare lui e Leao, perché fanno la differenza”.

