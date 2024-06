ESCLUSIVA SI La Roma pensa a Bellanova

La Roma continua a muoversi sul mercato degli esterni, sia alti che bassi, e nelle ultime ore avrebbe cominciato a monitorare la situazione di Raoul Bellanova.

L’esterno ex Inter e Milan è reduce da una grande stagione col Torino, annata grazie alla quale si è anche guadagnato la chiamata di Luciano Spalletti per Euro 2024.

Bellanova risponde perfettamente al profilo di esterno “di gamba” che aveva tracciato De Rossi nel finale di stagione per rinforzare la sua rosa. Ora toccherà al nuovo direttore sportivo giallorosso, Ghisolfi, trovare una soluzione per acquistare il calciatore dal Torino. Ghisolfi che certamente conosce molto bene a sua volta Bellanova, visto che Raoul in passato ha giocatore anche al Bordeaux.