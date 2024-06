Europei: chi trionferà? L’Inghilterra cerca la rivincita, Francia sempre temibile

Manca ormai pochissimo all’inizio degli Europei e vale la pena fare il punto della situazione per quanto riguarda le nazionali favorite. Se da un lato è vero che spesso e volentieri questa competizione abbia riservato sorprese, è vero anche che può essere utile dare un’occhiata all’analisi degli operatori per capire quali possano essere le squadre più temibili.

La favorita per il trionfo finale in Germania, secondo i bookmakers, è l’Inghilterra. I ragazzi di Southgate cercano una rivincita storica dopo la bruciante sconfitta di Wembley contro l’Italia e, anche grazie ad un potenziale calendario favorevole, possono imporsi. I britannici, infatti, dovrebbero finire nel lato opposto del tabellone che vede dalla stessa parte Spagna, Germania, Portogallo e Francia. La possibilità che gli inglesi riescano a vincere la competizione è data a quota e 4 volte la posta su Planetwin365 e Betclic, mentre su WilliamHill è a 4,50.

Vista una rosa particolarmente competitiva, è impossibile tralasciare l’ipotesi che la Francia possa vincere questi Europei. I transalpini, nell’edizione passata, vennero eliminati agli ottavi dalla Svizzera in maniera rocambolesca e ora proveranno a riscattarsi: la vittoria della nazionale guidata da Deschamps vale su Planetwin365 4,85 volte la posta; su Unibet e Betclic 5.

Ma quali chances ci sono di veder trionfare i campioni in carica dell’Italia? Gli Azzurri non sono considerati propriamente tra le prime squadre favorite, anche se la storia della Nazionale parla da sola. L’Italia sta, però, attraversando un momento di ricambio generazionale che non può essere trascurato. Una possibile affermazione dei nostri beniamini in Germania pagherebbe ben 15 volte la posta su Planetwin365 e Betclic, mentre su Unibet è a 17.

Più alte, almeno sulla carta, le probabilità di successo della Germania padrona di casa. Nonostante le difficoltà degli ultimi tempi, i teutonici rimangono una delle selezioni più temibilila loro affermazione è quotata 6,25 su Planetwin365; su Betclic e Unibet a 6,50.

Per quanto riguarda Portogallo e Spagna? Un successo di CR7 e compagni è quotato a 8,00 secondo Planetwin365 e su Betclic, mentre su Unibet è a 7,50. Per quanto riguarda le Furie Rosse, la quota si alza a 9,00 su Planetwin365, Unibet e Betclic.

Oltre alle nazionali favorite, vale la pena anche dare un’occhiata ai potenziali capocannonieri del torneo. Il principale indiziato, secondo i bookmakers, è Harry Kane: la possibilità che l’attaccante inglese possa realizzare più gol di qualsiasi altro giocatore ad Euro2024 vale su Planetwin365 5 volte la posta; 6 per WilliamHill e Betclic.

Interessante anche la quota relativa alla possibilità che Kylian Mbappé sia incoronato capocannoniere del torneo: parliamo di 5,50 volte la posta su Planetwin365 e Betclic, mentre su WilliamHill è a 5. Un’affascinante performance generale di Cristiano Ronaldo che gli consenta di diventare nuovamente il super bomber degli Euro vale la quota di 12,00 su Planetwin365, di 10,00 su Betclic e di 13,00 secondo WilliamHill. Più improbabile, almeno sulla carta, l’ipotesi che possa diventarlo Romelu Lukaku: si parla di 15 volte la posta su Planetwin365 e Betclic, mentre secondo WilliamHill la quota è di 13,00.