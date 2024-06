Furia Leclerc, emerge tutta la verità: le parole spiazzano tutti

Charles Leclerc, la furia del pilota della Ferrari: ecco cosa è successo veramente nel GP di Montreal

Quello che si è concluso una manciata di giorni fa è stato un weekend disastroso per la Ferrari. Dalle stelle alle stalle, il Canada non porta bene alla ‘Rossa’ e soprattutto a Charles Leclerc. Il talento monegasco in casa sua, a Montecarlo, aveva dominato sin dalle prove libere acciuffando una vittoria nel GP della domenica che aveva solo sfiorato nel corso delle ultime stagioni. Adesso, però, la mazzata a Montreal con il numero 16 della rossa che è stato costretto a ritirarsi dopo una vera e propria agonia durata per più di metà gara.

80 cavalli in meno ed un problema, evidentemente grave, al motore. La preoccupazione in casa Ferrari per quanto accaduto alla monoposto di Leclerc era e rimane palpabile. Anche in vista del GP di Spagna, a Barcellona, bisognerà capire l’origine del guasto ed evitare nuove brutte figure.

Il pilota monegasco ha mostrato a fine gara un nervosismo evidente, figlio di giorni difficili e di una delle gare più frustranti mai vissute in carriera dal classe ’97. È andato tutto storto ed anche Carlos Sainz, in netta difficoltà sotto la pioggia battente in Canada, è stato costretto a ritirarsi.

Proprio sotto gli occhi di Charles che, impegnato nelle interviste dai box, ha assistito alla resa del compagno di team con una crescente amarezza. Ma la rabbia di Leclerc ha un motivo in particolare che è stato ricostruito da ‘Formulapassion.it’.

Leclerc, furia a Montreal: lo ha detto davvero

Era il giro numero 30 quando Charles Leclerc si è reso conto che la sua SF-24, che aveva appena montato le slick dure, non era in grado di rimanere in pista. Lo ha fatto notare via radio al suo ingegnere di pista Bryan Bozzi.

La pista, inondata dalla pioggia, era semplicemente impossibile da affrontare in quelle condizioni. Ma Bozzi, almeno inizialmente, si è opposto alla proposta di Charles di rientrare ai box per montare gomme intermedie. “Piove troppo, non dovremmo fermarci di nuovo?“, la richiesta del pilota. “Durerà solo 1,2 giri”, la risposta di Bozzi. Da lì in poi, Leclerc si è davvero infuriato. “P**** p****** piove troppo! Perdo 10 secondi a giro!”, ha esclamato portando Bozzi ad ‘accettare’ l’inevitabile scelta: “Ricevuto, ci fermiamo per le intermedie”.

Ci è voluto poco, poi, per capire che non era giornata. Dopo pochi giri Bozzi ha contattato Leclerc comunicandogli: “Charles, ritiriamo la macchina”. E Leclerc non poteva che essere d’accordo, vista l’inutilità del rimanere in pista a maggior ragione dopo essere stato doppiato dai piloti di testa.

“Sì sì, questa è una buona idea”, ha tristemente ammesso il pilota della Ferrari che è rientrato nei box nell’amarezza generale. Ore di grande disappunto: ora testa a Barcellona, per tentare di tornare a fermare la Red Bull di Verstappen.