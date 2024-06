La Mercedes scarica Hamilton: alterco pazzesco, finisce malissimo

La Mercedes “scarica” virtualmente Lewis Hamilton, finisce nel peggiore dei modi tra la scuderia ed il pilota britannico: cosa è successo?

Per pochi secondi non ha agguantato il podio nel Gran Premio del Canada. Alla fine, Lewis Hamilton, non ha potuto fare altro se non accontentarsi del quarto posto. Un risultato che ha comunque soddisfatto la Mercedes. In particolar modo il team principal Toto Wolff che si è complimentato con il pilota britannico. Quest’ultimo, invece, aveva tutt’altri pensieri per la testa.

Segno del fatto che tra le due parti c’è un evidente segnale di spaccature. La separazione di fine stagione non è un mistero così come dubbi e tensioni che circondano l’ambiente. Non è di certo la prima volta che il nativo di Stevenage sta avendo questo tipo di comportamento nei confronti della Mercedes. Lo si era capito già dalle ultime dichiarazioni rilasciate dopo la gara di Montecarlo quando aveva evidenziato come per tutto l’anno sarà difficile battere il compagno Russell.

A prendere le distanze ci ha pensato lo stesso Wolff: “Il team lo ha sempre trattato in maniera equa. Proprio come abbiamo fatto con tutti i piloti”. A Monaco, però, è stato fallito l’undercut. Un “errore di comunicazione”, così si è giustificato il team principal che ha allontanato le polemiche una volta e per tutte.

Hamilton-Mercedes, sale la tensione: in attesa della Ferrari…

Cosa è successo invece in Canada? Una pista che l’inglese conosce molto bene e dove si è tolto un bel po’ di soddisfazioni. Sabato in qualifica però era arrivato solamente un settimo posto. Troppo poco per Hamilton che ha dato colpa alla propria vettura: “Non mi è sembrata la stessa del weekend“. Dichiarazioni che hanno sorpreso lo stesso Wolff: “Non abbiamo capito cosa sia successo con Lewis“.

Nel giorno della gara ha concluso al quarto posto. Una rimonta comunque di tutto rispetto, ma che non lo ha soddisfatto. Nel tratto finale della corsa si è trovato con gomme Hard contro il compagno di squadra Russell a gomme Media. Quest’ultimo, infatti, lo ha superato senza problemi finendo sul podio. Per Hamilton non ci sono dubbi: è stato penalizzato dalle gomme. Tanto è vero che lo ha ribadito anche in conferenza stampa: “Se lo avessi saputo prima che mi avrebbero montato le Hard sarei rimasto fuori“.

Insomma, si aspettava di avere le stesse chance del suo compagno di scuderia. Nulla del genere è accaduto. Successivamente ha fatto chiarezza su cosa non sia andato, per il verso giusto, nella giornata di sabato: “Le gomme hanno funzionato per tutto il fine settimana, ma alle qualifiche e ogni volta che uscivo dai box erano sotto temperatura. Ogni set era di 2 o 3 gradi più basso di quanto avrebbe dovuto essere”.

C’è chi parla addirittura di un possibile boicottaggio da parte della Mercedes o semplice sfortuna. Il tutto nell’attesa che arrivi la prossima stagione dove, ad attenderlo, c’è la Ferrari per costruire un futuro diverso e lontano dai malumori di una stagione nata storta e che sta proseguendo anche peggio.