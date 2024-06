“Non riuscivo neanche a parlare”: paura in Formula 1

Spavento per uno dei grandi protagonisti della Formula 1: la rivelazione è scioccante, lo ha raccontato lui stesso

Quanto sta accadendo in pista nelle ultime settimane ha certamente appassionato i tifosi della Formula 1 che, archiviato il GP di Montreal con la vittoria di Max Verstappen, hanno appreso ora una notizia davvero inaspettata.

Il Mondiale va avanti e la Red Bull, dopo una piccola fase di appannamento, pare essere tornata competitiva e pronta a rimettere in riga tutti. In primis la Ferrari che vede lontanissimo il capolavoro di Leclerc in quel di Monaco. In Canada l’epilogo è stato tutt’altro che positivo. Sia Leclerc che Sainz, alla fine, hanno dovuto capitolare con un doppio ritiro inatteso per le monoposto di Maranello.

Il problema al motore della SF-24 del numero 16, per fortuna, non ha portato alla sostituzione della power unit. E così in Spagna il Cavallino Rampante è chiamato a dare risposte immediate, risposte positive per raddrizzare soprattutto un umore finito troppo presto sotto i tacchi.

Dalla Red Bull, intanto, arriva una rivelazione che nessun tifoso si sarebbe mai aspettato. Un annuncio scioccante da parte di uno dei grandi protagonisti del team che, per qualche giorno, ha vissuto una situazione drammatica e di grande spavento.

Annuncio choc in Formula 1: che spavento

Si tratta di Helmut Marko, figura di spicco in Red Bull e consigliere strategico del team campione del mondo, una figura molto vicina a Max Verstappen. Marko ha 81 anni, non certamente un’età semplice per fronteggiare problemi di salute improvvisi, soprattutto se si parla di Covid.

Proprio così, a margine del GP di Monaco, Marko ha contratto il virus che gli ha fatto passare ore davvero molto difficili. Lo ha rivelato lui stesso ai microfoni di ‘Oe24’: “Dopo il fine settimana di Montecarlo ero molto giù di corda, avevo il Covid e non riuscivo nemmeno a parlare“.

Passato lo spavento, Marko ha raggiunto la squadra a Montreal anche se le ore vissute a causa del virus sono state assai spiacevoli. Per lui, dunque, la vittoria di Max Verstappen ha avuto un doppio valore dopo la battaglia vinta con il virus: “La vittoria è arrivata grazie a quello che chiamo il fattore Max, solo lui sa spingere sull’acceleratore quando necessario. Inoltre il nostro team ha scelto la giusta strategia”.

È stato quindi Verstappen a far tornare il sorriso a Marko che, alla sua età, non può non temere per la salute. Soprattutto se di mezzo c’è un virus sempre infido da affrontare e debellare. Fortunatamente, tutto si è risolto positivamente.