Pedullà: “Juventus, piorità Koopmeiners, Di Lorenzo e Calafiori”

Con l’annuncio ufficiale di Thiago Motta, la Juventus ha cominciato di fatto la stagione 2024/25. Ora, definito l’incarico all’allenatore italo brasiliano, inizia la fase più complicata quella del calciomercato. La parte “preferita” da Cristiano Giuntoli che si sta già muovendo con grande intensità sul mercato. Di Gregorio è un’operazione solo da definire dopo l’uscita di Szczesny. Inoltre, c’è la mega trattativa con l’Aston Villa per Douglas Luiz in cambio di McKennie e Iling-Junior.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, in trasmissione a Sportitalia durante Speciale Calciomercato, il grosso del calciomercato della Juventus deve ancora arrivare.I bianconeri hanno tre priorità nell’immediato:

Teun Koopmeiners; Giovanni Di Lorenzo; Riccardo Calafiori.

Per gli ultimi due, con l’Europeo di mezzo, i tempi si potrebbero dilatare. Mentre sull’olandese dell’Atalanta la Juventus continuerà a spingere.

La fase successiva per la Juve riguarderà quella degli esterni offensivi. Nel mirino c’è, come già emerso, Mason Greenwood del Manchester United e anche Savinho del Girona. Per i due esterni che hanno una valutazione molto alta servirà però una uscita importante.