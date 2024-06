Accordo e addio Ferrari: spunta la clausola

Accordo trovato e addio alla Ferrari per il pilota: spunta anche una clausola importante per il suo futuro

Nonostante la stagione attuale della Formula 1 sia ancora nel vivo si sta già pensando alla prossima. Come tutti ben sanno la Ferrari è pronta ad accogliere e Lewis Hamilton. Al contempo, il team di Maranello si appresta anche a una doppio. Oltre a quello già sancito di Sainz ce ne sarà, infatti, pure un altro.

Oliver Bearman è, di fatto, un nuovo pilota della Haas. Questo è quello che è emerso da un’indiscrezione riportata dal “Daily Mail”. Il quotidiano, inoltre, ha rivelato anche importanti dettagli dell’intesa trovata tra le parti. Bearman avrebbe già firmato con ingaggio annuo previsto di 300mila sterline.

Un accordo che prevede la durata iniziale di un anno, con una clausola che potrebbe garantire al pilota l’estensione per una seconda stagione. Non è finita qui visto che, nel caso in cui le sue prestazioni dovessero essere positive, l’ingaggio del giovane pilota britannico potrebbe addirittura ad aumentare.

Ferrari, con Bearman è addio: accordo trovato con la Haas

Non è affatto un mistero l’interessamento della Haas per Bearman che ha già schierato il pilota britannico in alcune sessioni di prove libere, l’ultima allo scorso GP di Imola. La scuderia americana prevede di testarlo per altre cinque sessioni nella stagione in corso con Bearman che si alternerà con gli impegni in Formula 2.

Non è la prima volta che la Haas decida di puntare su profili giovani con l’obiettivo di garantire loro stabilità e continuità al team. Lo stesso è accaduto con Mick Schumacher, anche lui prelevato dalla Ferrari. Un bienno poco soddisfacente per il figlio del grande Michael che è ora è impegnato nel WEC con Alpine.

Ricordiamo che quest’anno, nel GP di Gedda, Bearman ha avuto la possibilità di mettersi in mostra con la Ferrari, quando ha sostituito Sainz, operato di appendicite. Al suo esordio assoluto, il pilota britannico ha conquistato un settimo posto davanti a colleghi blasonati come Hamilton e Norris.

Un trasferimento ben visto anche dalla Ferrari quello di Bearman alla Haas. Il team di Maranello crede molto nelle sue potenzialità e, tra due anni, potrebbe ritrovarsi con un pilota già esperto magari da affiancare a Leclerc quando Hamilton, inevitabilmente, chiuderà la sua gloriosa carriera in F1.