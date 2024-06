Doccia fredda LeBron, dramma in casa Lakers: stavolta è durissima

Arriva una vera e propria doccia fredda non solo per LeBron James, ma anche per i Los Angeles Lakers: che cosa sta succedendo?

Non è affatto un bel periodo quello che, in questo momento, stanno attraversando i Los Angeles Lakers. Una stagione assolutamente da dimenticare per LeBron James ed i suoi compagni, arrivati in settima posizione nella Western Conference e soprattutto eliminati ai playoff ad opera dei Denver Nuggets che hanno avuto la meglio per 4-1 in una serie senza storia.

Soprattutto dal punto di vista societario, però, le cose non stanno andando affatto bene. La franchigia losangelina, per la prossima stagione, è alla ricerca di un nuovo allenatore che possa guidare il team dopo il licenziamento di Darvin Ham. La ricerca, appunto, sta diventando sempre più complicata visto che un paio di loro hanno rifiutato il ruolo di coach. Tra questi spunta il nome di Dan Hurley che ha rifiutato la bellezza di 70 milioni di dollari per guidare i Lakers.

Un problema non da poco che riguarda soprattutto lo stesso LeBron James, desideroso di avere a disposizione un roster e uno staff di primo livello. Sia il Re, ma anche Anthony Davis guadagnano delle cifre molto importanti che bloccano le entrate dei Lakers. Insomma, una vera e propria fase di stallo in casa LA. La prossima stagione sportiva non sta per iniziare affatto con il piede giusto.

Lakers, cercasi allenatore: che cosa sta succedendo?

Dopo il rifiuto di Hurlet, il rischio che porta il nome di JJ Redick e l’opzione James Borrego che non convince del tutto i dirigenti sono ancora alla ricerca di un nuovo coach. Se fino a qualche anno fa allenare una prestigiosa squadra del genere era considerato un lusso adesso non lo è più.

L’obiettivo della dirigenza è quello di portare cestisti di livello assoluto per conquistare il titolo la prossima stagione. Anche questa, però, sembra essere diventata una impresa difficile. Anche perché resta ancora da capire quale sarà il futuro di LeBron James. Se fino a qualche mese fa sembrava ad un passio dall’addio ora le cose sono cambiate.

Il nativo di Akron potrebbe rimanere ancora per altri anni con il suo team. Si parla di un nuovo contratto e, di conseguenza, uno stipendio ancora molto importante. Si parla di un triennale da 162 milioni di dollari fino al 2027. Prima, però, si cerca un allenatore che possa sposare il progetto. Per il momento, però, di soluzioni non ne sono arrivate.