È fatta, finalmente un pilota italiano in Formula 1: sostituirà un campionissimo

I moltissimi tifosi italiani di Formula 1 possono finalmente esultare per il prossimo sbarco di un giovane talento azzurro

Ci si sta avviando verso la fine della prima metà di stagione 2024 in Formula 1 con il solito Max Verstappen in testa alla classifica del mondiale piloti, con tutti i favori del pronostico per il successo finale. Molti tifosi però si sono proiettati già verso l’edizione 2025 della F1 perché ci saranno molti cambiamenti interessanti e potrebbero quindi anche modificarsi le forze in gioco.

Come è noto già da diverso tempo, per la gioia di una grande fetta di tifosi della Ferrari, a Maranello il prossimo anno sbarcherà uno dei piloti più forti di tutti, vale a dire Lewis Hamilton. Il sette volte campione ha già firmato un contratto con la Rossa che entrerà in vigore per il prossimo campionato del mondo di Formula 1 e farà coppia nei box con Charles Leclerc. A fargli spazio in Ferrari sarà lo spagnolo Carlos Sainz che dovrà cercarsi un nuovo posto per l’anno prossimo.

Villeneuve sgancia la bomba: “La Mercedes ha già scelto Andrea Kimi Antonelli come dopo Hamilton”

Hamilton, con il passaggio già annunciato ufficialmente, in Ferrari lascerà quindi un posto vuoto in una scuderia importante come la Mercedes che rimane uno dei team più ambiti di tutto il panorama F1 nonostante le grandi difficoltà di questi anni. La domanda quindi che molti tifosi si fanno è su chi prenderà il posto dell’inglese e andrà a far coppia con George Russell a partire dall’anno prossimo.

A rispondere a tale quesito ci ha pensato Jacques Villeneuve, figlio della leggenda Gilles che ha affermato ai microfoni di ‘Sky Sports’: “Toto Wolff non considera nessun’altra soluzione che non sia Andrea Kimi Antonelli. La porta per Sainz è chiusa e ciò da un bel po’”. La Mercedes sarà la squadra dell’italiano per il futuro, come affermato dall’ex pilota che sottolinea anche come l’ego di Toto Wolff abbia giocato un ruolo importante in questa decisione. “Vuole dimostrare al mondo che aveva ragione ad averlo scelto quando aveva solo 12 anni”.

La notizia affermata da Villeneuve a margine dello scorso Gran Premio in Canada è quindi molto importante sia per i tifosi Mercedes che per il mondo italiano delle corse su quattro ruote. Un team di primo livello come la scuderia di Brackley sembra aver deciso di dar spazio in Formula 1 al giovane classe 2006 e nato a Bologna che oggi corre in Formula 2 proprio con la casa tedesca.