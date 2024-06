Formula 1, rivoluzione e nuove regole: Hamilton è totalmente contrario

Rivoluzione in Formula 1 dove la FIA è pronta con le nuove regole, che hanno già suscitato la reazione di Hamilton

La FIA si prepara a rivoluzionare in maniera totale il mondo dei motori e giovedì scorso ha annunciato quelli che saranno i nuovi regolamenti a partire dal 2026.

La Federazione Internazionale dell’Automobile ha fatto sapere come ci saranno dei cambiamenti importanti in particolar modo riguardo le vetture e le loro caratteristiche tecniche. In particolar modo, il design dovrà essere diverso da quello attuale e le monoposto dovranno essere modificate in termini di peso, potenza ed aerodinamica.

Attraverso dei simulatori, alcuni piloti hanno già avuto la possibilità di testare quelle che saranno le nuove auto che dovranno scendere in pista nel 2026. Sia il peso che le dimensioni delle monoposto, come rivelato dalla FIA, saranno leggermente ridotti, andando a modificare l’aerodinamica che consentirà una maggiore accelerazione su rettilineo, ma meno velocità in curva.

Inoltre, la potenza sarà prodotta in parti uguali sia dal motore a combustione che dalla parte elettrica dell’auto e ci sarà una diminuzione della resistenza aerodinamica dal 35% al 30%. Cambiamenti, questi, che non sono andati del tutto giù a Lewis Hamilton che si è mostrato titubante a questa rivoluzione.

Nuove regole in Formula 1 dal 2026, Hamilton preoccupato

La rivoluzione fatta partire dalla FIA, tuttavia, non ha trovato ad oggi grande successo tra i piloti e sono in molti quelli che hanno espresso i loro dubbi. Tra quelli che più si sono opposti a queste nuove regole c’è Lewis Hamilton che ha fatto capire a chiare lettere di essere dubbioso, con le sue parole riportate da Motorsport.

Pur non avendo testato la nuova tipologia di auto studiata dalla FIA al simulatore, il pilota inglese ha bocciato questa rivoluzione, sottolineando come chi ha provato le auto al simulatore gli ha fatto sapere che era tutto abbastanza lento. Hamilton ha poi espresso i propri dubbi relativi alle nuove regole, non perdendo però la speranza: “Vedremo se si sta andando nella direzione giusta o no. In termini di sostenibilità, soprattutto per quanto riguarda il propulsore, penso che sia un passo molto ambizioso e penso che stia andando nella giusta direzione“.

Il pilota inglese ha infine dichiarato come la cosa più importante da fare sia migliorare la qualità delle corse e ciò può essere reso possibile dall’efficienza delle auto: “Dobbiamo solo assicurarci che le vetture siano efficienti, veloci e rappresentino un naturale passo avanti, e che le corse migliorino” ha commentato, augurandosi che la Formula 1 possa finalmente fare un ulteriore step in avanti nel prossimo futuro.