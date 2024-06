Sainz è perfetto: annuncio e nuovo team

Carlos Sainz, l’annuncio fa sognare i fan del pilota spagnolo: il numero 55 è perfetto per il suo nuovo team

Il futuro di Carlo Sainz è ormai in via di definizione. Come noto da inizio febbraio, lo spagnolo lascerà la Ferrari al termine della stagione 2024 per far spazio a Lewis Hamilton. Nel corso degli ultimi mesi si sono rincorse svariate voci sulla sua prossima destinazione e adesso sembrerebbe in procinto di arrivare la fumata bianca.

Per il futuro di Sainz si era innanzitutto parlato di Audi, squadra che entrerà in Formula 1 nel 2026 e che, intanto, avrebbe potuto garantirgli un sedile alla Sauber. Poi, in virtù delle ottime prestazioni offerte pilota madrileno in avvio di campionato, avevano iniziato a prendere quota con prepotenza le prestigiose piste Mercedes e Red Bull.

Quest’ultime, però, hanno poi virato su altri profili: il team di Milton Keynes ha optato per il rinnovo il Sergio Perez, quello di Brackley punterà sul giovane Kimi Antonelli (manca solo l’ufficialità sul suo arrivo al posto di Hamilton).

Sainz, sempre più Williams: le parole non lasciano spazio all’interpretazione

Sainz, dunque, si è trovato soltanto con l’opzione Audi fino al momento in cui si è palesata l’opportunità di trasferirsi alla Williams, squadra storica della Formula 1, vogliosa di rilanciarsi dopo molteplici annate al di sotto delle aspettative. Una destinazione che, secondo media autorevoli, Carlos ha preso in seria considerazione. Tanto che il boss del team di Grove, James Vowles, ha parlato apertamente di un possibile approdo nel team dal 2025.

“Sainz darebbe alla Williams un profilo di altissimo livello per sviluppare la macchina e la squadra”, ha esordito il team principal in una recente intervista. “Ogni squadra in cui ha militato è riuscita a sfruttare le sue capacità per migliorarsi. Sia la Ferrari che la McLaren sono cresciute al livello a cui sono oggi grazie a lui”, ha sottolineato ulteriormente Vowles.

E le considerazioni finali suonano come una vera e proposta di matrimonio: “É un pilota intelligente che sa estrarre il massimo dal pacchetto e sa svilupparlo nella maniera più logica possibile. Non siamo più la Williams di una volta, ma vogliamo fare passi in avanti e lottare con i primi”. Insomma, la Williams si è ufficialmente dichiarata. Staremo a vedere se Sainz cederà alle lusinghe della squadra britannica oppure deciderà di sposare la proposta – ancora valida – dell’Audi.