Argentina, Carboni: la scommessa di Scaloni e Messi

Un giocatore diverso, con un futuro Barbaro, straordinario. Questa l’incoronazione di Lionel Messi a Valentìn Carboni attaccante dell’Inter e convocato per l’Argentina alla prossima Copa America. Un talento splendente quello del classe 05’ che potrebbe brillare ora anche in nazionale.

Argentina, la Scaloneta è anche Italiana

Carboni ha raccolto apprezzamenti anche da parte di Lautaro Martinez che l’ha conosciuto in nerazzurro e e ovviamente di Scaloni. Un’Argentina anche italiana quella che vedremo negli Stati Uniti dal 20 giugno al 14 luglio. Sono infatti 5 i giocatori provenienti dalla nostra Serie A. Martinez Quarta, Paredes, Nico Gonzalez, Lautaro Martinez e appunto Valentìn Carboni. L’assenza clamorosa è quella di Paulo Dybala, escluso già dalle amichevoli di preparazione. Argentina che si presenta da grande favorita dopo aver vinto tutto negli ultimi 3 anni. Copa America, Finalissima e Mondiale in Qatar. Una Scaloneta che non sarà però certamente sazia e andrà alla ricerca del record di vittorie in Copa America per staccare l’Uruguay. Un’Argentina che già dalla gara con il Canada vuole partire con il piede giusto anche grazie ai talenti della nostra Serie A….