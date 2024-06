Ferrari nei guai: non ci sono più dubbi

Arrivano brutte notizie per la Ferrari: gli ultimi aggiornamenti fanno tremare la Rossa nel campionato mondiale e potrebbero avere conseguenze decisive

La Formula 1 regala emozioni positive e negative, in un’altalena spesso difficile da gestire per gli appassionati, ma indispensabile. L’ha dimostrato anche negli ultimi Gp, quando si è passati dalla gioia alla frustrazione, dal trionfo a sconfitte fragorose. Ad ogni modo, Leclerc e Sainz – in attesa dell’arrivo di Hamilton nella prossima stagione – sanno di poter dire la loro, ma non sono i soli.

Le stigmate del favorito restano su Max Verstappen, nonostante anche lui non sia stato spesso lo schiacciasassi incontenibile di qualche mese fa. Per carità, è primo nella classifica piloti e con un distacco abbastanza importante dal gruppo che segue, ma inconsciamente chiunque abbia seguito tutte le gare sa che il campionato potrebbe essere un po’ più aperto rispetto alle ultime edizioni.

Intanto, la Red Bull ha anche voglia di cambiare e migliorare ulteriormente la vettura messa a disposizione. Il tema sta facendo discutere parecchio, e non solo i media. Il direttore tecnico della Mercedes, James Allison, ha detto senza troppi giri di parole che per lui le ultime novità sulle RB20 viste a Imola non sono altro che “un downgrade”.

I cambiamenti della Red Bull: “Dati incoraggianti”

In realtà, il pacchetto di aggiornamenti portato in Giappone ha dato anche delle risposte positive, a giudicare dalle prestazioni in pista. Ora c’è grande curiosità per Barcellona e capire che impatto possano avere sul destino del Mondiale.

Helmut Marko è stato sempre piuttosto positivo, ma stavolta sembra anche decisamente tranquillo: “La concorrenza ha recuperato terreno, senza dubbio, ma non siamo preoccupati. Ci saranno ulteriori miglioramenti alla vettura e i dati sono promettenti“, ha scritto a ‘speedweek.com’. Il punto è che i dati forniti dal simulatore Red Bull non sono parsi così affidabili nel corso degli anni, per cui la pista sarà l’unica prova per capire la portata delle novità.

Di sicuro, la scuderia non ha intenzione di farsi prendere dal panico, specialmente dopo il ritorno alla vittoria. La concorrenza simultanea di Ferrari, McLaren e Mercedes porta le tre scuderie a spartirsi punti essenziali, per cui il margine per Verstappen è rimasto comunque ampio. E ora il campione non vuole fermarsi, anzi ha tutta l’intenzione di correre dritto verso il Mondiale.