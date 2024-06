Germania in spolvero: Musiala-Wirtz, il dualismo sontuoso

Avvio di Europeo bruciante per la Germania del ct Jurgen Nagelsmann, che ha travolto con un clamoroso 5-1 la Scozia. Era dai Mondiali del 2022 che i tedeschi non segnavano almeno 4 gol in una partita (all’epoca contro la Costa Rica). Brillantissima la prestazione con i gol di Wirtz, Musiala, Havertz, Fullkrug e Can.

Sontuosa la prestazione di Musiala: quando accelera, gli avversari possono già salutarlo. Difficile, quasi impossibile, per la retroguardia della Scozia interrompere le sue scorribande. Con quel tocco di palla docile, lieve e proiettato alla verticalità, Musiala è il fantasista più luccicante dell’assetto tedesco. Wirtz, invece, è stato meno esaltante del suo collega, ma ha trovato il primo gol della competizione. Una dimostrazione di forza impressionante.

E la proiezione è già sulla prossima sfida.