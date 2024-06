Nadal contro Sinner, annuncio importantissimo poco fa: si sa già la data

Nadal contro Sinner, questo lo scenario che si è delineato dopo l’annuncio del campione spagnolo che ha confermato una sua scelta

A una settimana dalla sconfitta con Carlos Alcaraz nella semifinale del Roland Garros, Jannik Sinner è pronto a tornare in campo. Il numero uno del mondo è già arrivato a Halle per partecipare al torneo su erba, al via da lunedì 17 giugno.

Alla stregua di quanto avvenuto lo scorso anno, Sinner ha scelto l’evento tedesco come unica tappa di preparazione in vista di Wimbledon, il terzo Slam della stagione in programma dal 1 luglio a Londra. Un torneo che si prospetta molto impegnativo per Jannik. Il main draw di Halle annovera infatti Zverev, Medvedev, Tsitsipas, Rublev, Hurkacz e il campione uscente Bublik.

Ad Halle, peraltro, Sinner avrà anche l’opportunità di consolidare ulteriormente il primato in classifica, qualora migliorasse il risultato ottenuto lo scorso anno, quando si è ritirato nel corso del match di quarti di finale contro Bublik. Un forfait che aveva fatto temere per la sua presenza a Wimbledon, ipotesi poi scongiurata con Jannik che è riuscito a spingersi fino in semifinale.

Nadal contro Sinner, l’annuncio di Rafa: accadrà dopo Wimbledon

A proposito di Wimbledon, Rafa Nadal ha annunciato la sua assenza dai Championship. Una scelta già anticipata dopo il Roland Garros e ora confermata dallo stesso fuoriclasse iberico con un post sui social. Nadal punta alle Olimpiadi che si disputeranno sui campi in terra battuta del Roland Garros e, considerate le sue condizioni non certo al top, preferisce non cambiare superficie.

Oltre a confermare il suo secondo forfait consecutiva a Wimbledon (lo scorso anno era infortunato), Nadal ha ufficializzato la sua presenza all’Atp di Bastad, torneo 250 su terra battuta che si disputa in Svezia nella settimana che va dal 15 al 21 luglio prossimi. Un evento che Rafa ha vinto ben 19 anni fa, nell’edizione 2005, nella quale, poco dopo il suo primo trionfo a Roland Garros, sconfisse in finale Berdych in tre set.

Nadal sfrutterà il Nordea Open per testare la sua condizione proprio in vista del torneo olimpico. La stessa scelta, peraltro, fatta da Sinner. Anche l’azzurro ha deciso di partecipare a Bastad, nella settimana seguente alla conclusione di Wimbledon. Una scelta che Jannik ha comunicato prima del Roland Garros e che certifica ulteriormente la sua ambizioni di presentarsi al meglio al torneo olimpico, nel quale non è escluso che possa disputare il doppio con Sonego o Darderi.

Torneo di doppio olimpico nel quale è già certa la presenza di Nadal che farà coppia con Carlos Alcaraz. Un dream team con il quale Rafa spera di bissare la medaglia d’oro nella specialità conquistata a Rio 2016 con Marc Lopez.