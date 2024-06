Schumacher, così è troppo: è un colpo basso

Arriva un vero e proprio colpo basso per la famiglia Schumacher: nessuno se lo aspettava

Dopo aver vissuto per tantissimi anni nel mondo della Formula 1 ha deciso di accettare una nuova esperienza: quella di opinionista televisivo. Anche se le sue uscite di scena non sono affatto piacevoli. Stiamo parlando di Guenther Steiner che, a quanto pare, non le manda assolutamente a dire. Non ha pietà nemmeno per la famiglia Schumacher.

Nel mirino dell’ex team principal della Haas, questa volta, ci è finito il figlio di Michael, Mick. Steiner, opinionista per la tv tedesca “RTL”, si è lasciato andare a dei commenti a dir poco sprezzanti nei confronti del figlio d’arte. Troppo per Ralf Schumacher che è intervenuto in difesa del nipote.

L’ex pilota non ha affatto digerito le critiche arrivate dall’altoatesino che aveva messo in cattive luce proprio suo nipote. Ne ha parlato nel corso di una intervista che ha rilasciato al magazine “F1 Insider” in cui ha voluto esprimere il proprio punto di vista su questa situazione.

Ralf Schumacher non ci sta, che attacco a Steiner: “Lasci stare Mick”

Cosa è successo di preciso? Nei giorni scorsi, in uno dei suoi interventi, Steiner aveva “consigliato” all’Alpine di non ingaggiare, per nessun motivo al mondo, Mick Schumacher come rinforzo per il team della Formula 1. Non è affatto un mistero che la scuderia britannica stia studiando vari profili che possano prendere il posto dell’oramai partente Esteban Ocon.

“Ci sono piloti migliori di lui, consiglio all’Alpine di guardare meglio nel mercato dei piloti” ha fatto sapere l’ex team principal della Haas. Prima dell’intervista al magazine tedesco, però, l’ex pilota si è sfogato con un duro post pubblicato sul suo account ufficiale di Instagram: “Non capisco questi suoi sproloqui insensati. Ho come la sensazione che voglia voglia impedire un ritorno di Mick. Nel caso in cui lui dovesse tornare e, di conseguenza, avere successo si alzerebbe un polverone su Steiner“.

C’è, oramai, tensione tra le due parti. L’emittente “RTL” ha messo i due opinionisti in coppia a commentare l’ultimo Gran Premio del Canada. Dopo quanto accaduto, però, Ralf Schumacher non ha alcuna intenzione di condividere nulla con Steiner. A ‘F1 Insider’ ha ribadito: “RTL conosce il mio pensiero, così come il sig. Steiner. Insieme non ci vedrete più. In Bahrain sono riuscito a mettere da parte le nostre divergenze, ma adesso basta“.