Attesa spasmodica per Sinner, ora sappiamo chi sfiderà: c’è anche Berrettini

Jannik Sinner è pronto a stupire ancora una volta: cresce l’hype per il prossimo appuntamento sul campo. Occhio all’intreccio con Matteo Berrettini

Il momento è fantastico per il tennis italiano, forse il migliore di sempre. Jannik Sinner ha completato la sua scalata al primo posto nel ranking Atp e ora guarda con fiducia alla stagione sull’erba, dove ha tutta l’intenzione di dare il massimo, con vista su Wimbledon e sulle prossime Olimpiadi di Parigi.

Ma non c’è solo l’altoatesino: Musetti e Arnaldi hanno dimostrato a più riprese le loro qualità e subito dietro anche Darderi sta dando il massimo e scalando la classifica. Anche Cobolli e Sonego sono sempre sul pezzo e pronti a dare la loro, per poi arrivare a Matteo Berrettini. Il tennista romano negli ultimi anni ha dovuto vivere tanti stop fisici, che hanno inciso inevitabilmente sulla sua carriera, ma ora sta risalendo la china ed è arrivato al 65esimo posto nel ranking, con la prospettiva di risalire ulteriormente.

Dopo l’ottimo torneo a Stoccarda, sarà presente anche ad Halle per l’inizio della stagione sull’erba, la sua superficie ideale. L’ex finalista di Wimbledon, il suo massimo risultato in carriera, cercherà di dare una spinta alla sua annata della rinascita sfruttando proprio il suo terreno preferito. Ma potrebbe esserci un derby molto suggestivo con Sinner?

Cresce l’attesa per Sinner e Berrettini: il tabellone ad Halle

Il tennista di San Candido non è stato poi così fortunato, visto che al primo turno affronta Tallon Griekspoor, nonostante tutti gli ultimi risultati siano stati a favore del numero uno. In caso di qualificazione al secondo turno, incontrerà uno tra Maroszan e Safiullin, un quarto di finale molto interessante contro Tsitsipas, in semifinale Medvedev o Bublik ed eventualmente in finale Hurkacz, Rublev o Zverev.

Insomma, non è stato proprio baciato dalla dea bendata, almeno in questo caso, ma agli altri probabilmente è andata anche peggio, visto che se lo troveranno contro. Questo per quanto riguarda le teste di serie, perché il discorso cambia per Berrettini e gli altri italiani in lizza.

Il romano si trova in tabellone grazie a uno special exempt e affronterà al primo turno un qualifier, per poi doversela vedere con Rublev, con ogni probabilità. Darderi se la vedrà con Struff, Sonego con Kecmanovic e Cobolli – il più sfortunato degli azzurri – con Hurkacz. Berrettini e Sinner sono da parti opposte del tabellone, quindi potrebbero incrociarsi solo in finale, al contrario di Darderi, che ad Halle potrebbe sfidare il numero uno al mondo.