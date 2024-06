Italia, debutto con personalità per Calafiori: ma quella disattenzione poteva costare caro

Buona la prima per Riccardo Calafiori: il difensore classe 2002 del Bologna ha debuttato ieri in una gara ufficiale con l’Italia con grande personalità in una manifestazione importante come gli Europei: l’ex Basilea ha quasi sempre fatto la cosa giusta, eccezion fatta per l’errore nei minuti finali del match in cui si è fatto sorprendere da Manaj. Per fortuna l’intervento di Donnarumma, non visto dal direttore di gara, ha evitato il peggio permetto alla Nazionale di Luciano Spalletti di vincere all’esordio ad Euro 2024 per 2-1. “Bisogna stare attentissimi. E’ stato bravo lui e sono stato poco attento io, non dovrà succedere più”, ha dichiarato a fine partita.

Insieme a Bastoni, che ha firmato il gol del pareggio, ha difeso con attenzione limitando il reparto offensivo albanese e annullando di fatto, Armando Broja, e in fase di impostazione ha sempre fatto la cosa giusta facendosi trovare libero nel giro palla azzurro. Il gol dell’Albania ha sorpreso un po’ tutti ma ha permesso all’Italia di reagire immediatamente con grande personalità: “Una bellissima reazione, non era facile partire così. Mi è piaciuta tanto la prestazione. Gol preso? E’ arrivato talmente presto che non ci ho pensato neanche. Sapevo quanto fossimo superiori e che, se avessimo giocato al meglio avremmo vinto e così abbiamo fatto”.