Danimarca, Eriksen: “Contento per il mio gol”

Dopo il pareggio 1-1 con gol contro la Slovenia, Christian Eriksen, centrocampista della Danimarca ha parlato così: “Penso che questa volta agli Europei la mia storia sia molto diversa rispetto all’ultima volta, il che ovviamente è una cosa importante per me, personalmente. Ma ovviamente, per fortuna, sono passate molte partite dall’ultima volta e da quando è successo, quindi non è cambiato nulla. Mi sono divertito anche prima. Mi sento sicuro di andare in campo e di giocare di nuovo. Quindi, in questo senso, ero felice di tornare a giocare. E ovviamente qualificarsi all’Europeo è sempre speciale per il Paese“.

Danimarca, Eriksen sul gol

Ecco le sue parole: “Sono stato molto contento. Avevo in mente che non avevo segnato agli Europei. Quindi ovviamente pensavo a questo, ma non pensavo ad altro che al calcio. Quindi, ero davvero felice di aiutare la squadra con il primo gol. Ma sì, ovviamente alla fine la storia sarebbe stata diversa se avessimo avuto i tre punti. Saremmo stati molto più felici e fiduciosi. Ma credo che sia anche un campanello d’allarme per la prossima partita“.