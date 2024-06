Italia, muro Donnarumma: il capitano decisivo nella vittoria contro l’Albania

Sembrava l’inizio delle più classiche tragedie “tedesche”: il gol di Bajrami dopo 23 secondi. Da quel momento i pericoli alla porta di capitan Donnarumma sono stati minimi, eccezion fatta per l’azione intorno al 90esimo, dove Manaj supera Calafiori e si presenta a tu per tu con il portiere dell’Italia che devia in angolo quasi con l’ascella, facendosi trovare pronto e inchiodando il risultato. Nella vittoria azzurra contro l’Albania entra di diritto l’ex estremo difensore del Milan, spesso e volentieri criticato in patria per le sue prestazioni.

Poco dopo la super parata decisiva, Luciano Spalletti, Ct dell’Italia si è sfogato colpendosi violentemente le ginocchia, dopo il pericolo sventato in extremis. Un pericolo che poco dopo si è trasformato in gioia, con l’Italia che ha conquistato i primi 3 punti in classifica nel gruppo B rispondendo immediatamente alla grande favorita Spagna che nel pomeriggio ha superato in scioltezza per 3-0 la Croazia di Modric e compagni.