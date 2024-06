Euro2024, Danimarca e Slovenia non si fanno male: Janza risponde ad Eriksen

Il debutto del girone C di questo Euro2024 ha regalato il primo pareggio. Danimarca e Slovenia, nella seconda gara di questa giornata del Campionato Europeo, si fermano a vicenda sull’1-1. La formazione danese avanti nel primo tempo con il gol di Eriksen, viene raggiunta dalla Slovenia del CT Kek da un tiro deviato di Janza. Pari e patta tra le due squadre che non si fanno male. Resta però negli occhi la gioia di Christian Eriksen, tre anni fa vittima di un terribile arresto cardiaco a Euro2020 e oggi autore del primo gol danese all’Europeo.

Eriksen che gioia!

La gara si apre, dopo appena 17 minuti, con il gol della Danimarca. Una storia da raccontare quella del primo gol danese nella rassegna tedesca. Christian Eriksen, servito di tacco dal compagno Jonas Wind, colpisce la Slovenia trafiggendo Jan Oblak. Un gol che arriva 1100 giorni dopo la terribile disavventura di Euro2020, quando Eriksen fu vittima di un arresto cardiaco nella sfida contro la Finlandia. Una favola che però non si è tramutata in una vittoria per la Danimarca.

Pari firmato Janza

Nella ripresa, la sfortuna punisce la Danimarca e la Slovenia trova il pareggio. Sugli sviluppi di un’azione da piazzato, la squadra slovena segna con Janza. Il difensore sloveno dei polacchi del Gornik Zabrze dal limite conclude e trova la deviazione sfortunato di Hjulmand. Il tocco dell’ex capitano del Lecce condanna Kasper Schmeichel che non può nulla sulla conclusione deviata. Nel finale non accade nulla granché. Squadre che chiudono la prima giornata con un punto per parte e attendono il risultato questa sera tra Inghilterra e Serbia.