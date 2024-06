Ferrari torna campione: così è imbattibile

Un avvenire radioso è stato previsto nell’immediato futuro per la Ferrari con l’arrivo (possibile) di Newey, Hamilton e Leclerc

Anche in tempi di magra, come quelli in corso da diversi anni a questa parte, i tifosi della Ferrari sono abituati a sognare. Le parole di Gerhard Berger, ex pilota di Formula 1 e decano del motorsport, sembrano dare un’ulteriore nuova linfa alle speranze del popolo rosso. Secondo l’austriaco, l’arrivo potenziale di Adrian Newey, quello ufficiale di Lewis Hamilton e la conferma di Charles Leclerc potrebbero rappresentare l’inizio di una nuova era di trionfi per la Scuderia Ferrari, che manca all’appuntamento con il titolo mondiale da troppo tempo.

Adrian Newey è universalmente riconosciuto come uno dei più grandi ingegneri nella storia della Formula 1. Il suo nome è legato a numerosi successi ottenuti con diverse scuderie, ultima tra tutte la Red Bull. Il recente annuncio del suo addio al team austriaco ha scatenato un’ondata di speculazioni, con molti che vedono in Maranello la sua prossima destinazione.

Gerhard Berger non ha dubbi: “Newey è un genio assoluto e ovunque va, ha successo. Lo ha dimostrato negli ultimi venticinque anni”. Queste le sue parole rilasciate ai tedeschi della ‘Bild’. L’arrivo del britannico alla Ferrari potrebbe rappresentare una svolta epocale, fornendo alla scuderia quel tocco di genialità tecnica che potrebbe colmare il gap con i rivali.

Berger esalta Newey e la Ferrari: “Difficile da battere”

Non meno importante è l’ipotetico arrivo di Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo. La scelta di puntare su di lui, a scapito di Carlos Sainz, è stata commentata da Berger con un pizzico di rammarico per lo spagnolo: “È un vero peccato, mi spiace per lui perché è praticamente alla pari con Leclerc. La Rossa ha però optato per Hamilton e questo dovrebbe portare un nuovo dinamismo in squadra”.

Charles Leclerc, nonostante la sua età, ha già dimostrato di essere uno dei piloti più talentuosi del paddock. La sua velocità, combinata con una notevole maturità, lo rendono il perfetto compagno di squadra per Hamilton. Berger vede in Leclerc e Hamilton una combinazione vincente, capace di riportare la Ferrari ai vertici: “Credo che questa combinazione potrebbe essere molto difficile da battere per gli avversari”.

La Ferrari manca dal gradino più alto del podio del campionato mondiale dal 2007 con Kimi Raikkönen. Da allora, nonostante alcuni momenti di gloria, la scuderia ha spesso dovuto accontentarsi di posizioni di rincalzo. L’arrivo di Newey, Hamilton e la conferma di Leclerc potrebbero rappresentare quella scossa tanto attesa. Gerhard Berger è convinto che con queste figure chiave, la Ferrari possa aprire una nuova era di successi. Non resta che aspettare e vedere se le sue previsioni si avvereranno.

Nonostante l’ottimismo, le sfide non mancano. La competizione in Formula 1 è feroce e squadre come Mercedes e Red Bull non staranno certo a guardare. Tuttavia, l’entusiasmo e l’energia che l’arrivo dei volti nuovi potrebbero portare a Maranello rappresentano un’opportunità unica. La Ferrari ha già dimostrato in passato di poter dominare la scena quando tutti gli elementi sono al posto giusto, come nel periodo d’oro con Schumacher, Todt, Brawn e Byrne.