Indimenticabile Zanardi: la foto pubblicata su X

Alex Zanardi continua ad essere nel cuore di tutti gli appassionati con il suo straordinario passato nel mondo dei motori e le vittorie paralimpiche di handbike. Spunta una vecchia foto

L’ex pilota Alex Zanardi è un punto di riferimento e ispirazione per tutti gli atleti con disabilità e non solo, avendo realizzato delle imprese che sono rimaste nella storia dello sport. Alcuni scatti del passato riportano alla mente anche grandi emozioni sulle quattro ruote.

Uno come lui non può essere assimilato agli altri. Alex Zanardi è fatto di un’altra pasta, di un altro livello. Nonostante le tante, troppe disavventure che ha dovuto fronteggiare nella vita si è sempre riuscito a rialzare. Si può cadere ma si deve reagire, un insegnamento che l’ex pilota di Formula 1 ha voluto dare con i fatti, con quella perseveranza di chi ce la mette tutta per ottenere i propri obiettivi.

Alla fine le sue condizioni sono tornare ad essere stabili, almeno per quello che è lecito sapere. Da quel tremendo incidente sulle strade della Val d’Orcia, del 19 giugno 2020 sono passati 4 anni e tanti giorni trascorsi in ospedale. In uno di questi ha dovuto fronteggiare anche un incendio, quando la sua villa il 3 agosto 2022, a Noventa Padovana, ha preso fuoco. Dopo 76 giorni trascorsi nel vicino centro di riabilitazione di Vicenza è tornato finalmente a casa, circondato dall’amore della moglie Daniela e del figlio Niccolò, che non lo hanno mai lasciato solo.

Il 23 ottobre scorso ha compiuto 57 anni e a quel che è dato sapere al momento riesce a comunicare almeno con gli occhi con i suoi cari.

Alex Zanardi, ricordo incredibile: Gran Premio del Canada 1994, a bordo della Lotus

C’è stato un periodo della sua carriera in cui Alex Zanardi era considerato un buon pilota in Formula 1, dove correva al fianco di campioni come Schumacher e Senna. In quel 1994, il bolognese era impegnato nel campionato mondiale a bordo della Lotus, Di certo non una vettura competitiva in quel periodo, che non lottava per le posizioni di vertice ma che gli consentì di disputare comunque diversi Gran Premi (sostituiva l’infortunato Lamy).

Quell’anno lì fu l’ultimo in Formula 1 prima del trasferimento negli USA, da cui Zanardi tornò poi solo nel 1999 per correre ancora una stagione con la Williams.

Alex Zanardi 🇮🇹 in his Lotus 107C – Mugen Honda MF-351HC V10 at Montreal. OTD 1994 #CanadianGP (Photo: Rainer W. Schlegelmilch) pic.twitter.com/qW7NTrBTje

— Zdravko (@zdravkost) June 12, 2024

Su Twitter/X è circolato in questi giorni un bellissimo ricordo relativo alla ricorrenza del Gran Premio del Canada del 1994, in cui Alex era impegnato alla guida della Lotus 107C – Mugen Honda. Immagini che hanno fatto trattenere il fiato a tutti gli appassionati.