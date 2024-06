La clausola cambia tutto: rivoluzione Sainz

Svolta importante nel futuro di Carlos Sainz. L’ultima proposta può cambiare tutto e influire sulla decisione del pilota

Il futuro di Carlos Sainz è uno dei temi di maggiore attualità in Formula 1 da quando è stato ufficializzato l’addio alla Ferrari del pilota iberico che, a partire dal prossimo anno, lascerà spazio a Hamilton.

Il pilota spagnolo sta valutando attentamente tutte le opzioni a disposizione e, per sua fortuna, i team interessati non mancano. Si è scritto di un possibile approdo in Audi che punta ad avere un grande team per debuttare in Formula 1 nel 2026. Il team dei cinque anelli, però, non è ovviamente l’unico ad aver messo nel mirino

Sainz, infatti, piace molto anche alla Williams. E proprio quest’ultimo team, secondo quanto riportato da El Gol Digital, sarebbe in pole per mettere sotto contratto il pilota spagnolo grazie ad una clausola che può stravolgere tutto.

Formula 1, Sainz vicino alla Williams: clausola decisiva

Il rinnovo per altre due stagioni con la Red Bull da parte di Sergio Perez e la scelta di voler puntare su Kimi Antonelli da parte della Mercedes hanno ristretto il campo di opzioni per Sainz.

Ad approfittare della situazione potrebbe essere la Williams, pronta a offrire al pilota un contratto con una clausola liberatoria che può influire e non poco sulla sua decisione. Il team britannico, infatti, avrebbe proposto a Sainz un contratto fino al 2028 con un dettaglio importante ovvero la possibilità di abbandonare il team qualora i risultati non fossero buoni.

Una mossa rischiosa quella della Williams per il proprio futuro ma che potrebbe essere efficace per convincere Sainz a scegliere loro e non l’Audi. Il team inglese ha sempre mostrato grande interesse per il pilota spagnolo e anche le ultime dichiarazioni del team principal James Vowles sono un’importante conferma di ciò.

Vowles, infatti, ha sottolineato come avere Sainz sia un privilegio per qualsiasi team, definendolo un pilota eccezionale, capace di ottenere vittorie importanti. Parole che spiegano concretamente l’interesse della Williams per Sainz che, tuttavia, ha lasciato aperto le porte a tutti e non ha preso ancora una decisione definitiva che potrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Addirittura si era scritto di un possibile annuncio di Sainz alla Williams in occasione del prossimo GP di Formula 1 che si disputerà domenica 23 giugno in Spagna, a Barcellona. Un’ipotesi smentita dal diretto interessato.