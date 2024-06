Nuovo trofeo per Sinner: annuncio improvviso

Jannik Sinner dimostra tutta la sua carica per i prossimi appuntamenti. L’altoatesino punta ad un nuovo trofeo: annuncio improvviso

In arrivo delle ottime ed importanti notizie per Jannik Sinner. Il tutto dopo un Roland Garros che si è interrotto solamente in semifinale grazie ad uno strepitoso Carlos Alcaraz (alla fine risultato il vincitore finale). Una sconfitta meno amara del dovuto visto che, proprio in quel di Parigi, ha avuto la consacrazione che tanto aspettava: quella di divenire il nuovo numero uno al mondo.

Una soddisfazione non da poco per l’altoatesino che, dopo vittorie su vittorie, è riuscito a scavalcare una leggenda come Novak Djokovic. Proprio nella capitale parigina, però, il classe 2001 ritornerà questa estate. Ovviamente non come turista ma come sportivo visto che, per la prima volta nella sua storia, parteciperà ad una edizione Olimpica.

Nel libro “Giochi di pace. L’anima delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi” (firmato da Athletica Vaticana), curato da Vincenzo Parrinello e pubblicato da Libreria Editrice Vaticana, sono state raccolti una serie di messaggi di pace degli sportivi azzurri. Tra questi spunta anche quella del classe 2001. A rivelare il “segreto” di Sinner ci ha pensato il quotidiano “La Repubblica”.

Sinner svela il suo sogno: “Voglio una medaglia per l’Italia”

Sinner non vede l’ora di poter rappresentare i colori azzurri a Parigi. Ovviamente, il suo obiettivo principale, è quello di portare a casa una medaglia. Nella sua giovane avventura da sportivo di successo afferma di essere diventato “grande” grazie all’apporto della sua famiglia che gli ha fatto vivere una vita normale: “Se qualcuno mi avesse detto che passare il tempo divertendomi a praticare molti sport mi avrebbe portato dove sono oggi, non avrei saputo cosa dire. Sto vivendo il mio sogno e spero di poter continuare per molti anni”.

Una menzione in particolare, appunto, per i suoi genitori che lo hanno sempre permesso di coltivare i suoi hobby ed ambizioni. Non solo: gli hanno assicurato opportunità importanti per poter inseguire i suoi sogni. Nel testo rivela che non è stato facile lasciare il suo paesino giovane, ma che solo in questo modo avrebbe potuto raggiungere i suoi sogni ed obiettivi.

Obiettivi che, però, fino a questo momento ha raggiunto: “L’aver vinto il Grande Slam è un sogno che si è avverato“. Adesso, però, non ha alcuna intenzione di fermarsi e mette nel mirino un altro titolo di enorme rilievo: “Attendo con ansia i Giochi Olimpici, step importante per la mia carriera: voglio portare una medaglia per il mio Paese” conclude l’altoatesino.