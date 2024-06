Stefano Tacconi, la notizia è arrivata: i tifosi non se l’aspettavano

Le condizioni di Stefano Tacconi continuano a tenere sulle spine moltissimi tifosi: nelle scorse ore, è arrivata un altro importante aggiornamento

Stefano Tacconi è stato un volto importante dello sport italiano, un uomo capace di diventare un simbolo della Juventus, impresa che di sicuro non è da tutti. Purtroppo negli ultimi anni si è parlato di lui soprattutto per le condizioni di salute, che hanno tenuto in apprensione i familiari e tantissimi tifosi in giro per il nostro Paese, che gli hanno sempre fatto sentire la loro vicinanza e il loro affetto.

L’ex portiere ha avuto un’ischemia con emorraggia cerebrale, che l’ha costretto a cure rapide e a un lento periodo di recupero. Per fortuna, dopo diversi mesi il suo quadro è migliorato nettamente e ha voluto raccontare la sua storia mettendoci la faccia e diventando un esempio per molte persone che hanno vissuto la sua stessa disavventura.

Negli ultimi giorni, però, l’ansia è tornata, stavolta per una patologia differente e che non può essere ricondotta alla sua precedente condizione. Tacconi è stato operato per cinque ore: si è trattato di un delicato intervento chirurgico all’ospedale Molinette di Torino, che è andato a buon fine. Si era presentato alla vista degli specialisti con grave quadro di ischemia arteriosa dell’arto inferiore destro. Dopo l’operazione è stato ricoverato in Rianimazione, ma per fortuna tutto è andato per il meglio.

Come sta Tacconi dopo l’operazione: ha lasciato il reparto di Rianimazione

Il 67enne si è svegliato lucido e senza sintomi, poi è stato tenuto sotto controllo per diverse ore, ma nella giornata di ieri è arrivato un nuovo aggiornamento decisivo sulle sue condizioni.

I miglioramenti sono netti, tanto che l’ultimo bollettino dell’azienda ospedaliera della Città della Salute è parso davvero rassicurante: “Il decorso post operatorio prosegue regolarmente. Il paziente dimostra condizioni cliniche stabili ed un rapido miglioramento nella perfusione e circolazione dell’arto inferiore destro operato”.

Per fortuna, ora Tacconi sta bene e ha potuto lasciare la Rianimazione, venendo trasferito dunque nel reparto di degenza di Chirurgia vascolare universitaria, diretto dal professor Fabio Verzini. Durante l’intervento, l’ex portiere è stato curato con la ricanalizzazione e ricostruzione dell’arteria femorale, che è andata a buon fine. Insomma, i tifosi e i familiari possono tirare un sospiro di sollievo: la bandiera della Juventus ha messo anche questa disavventura alle spalle.