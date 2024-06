Via libera in Formula 1, il debutto è vicinissimo: attesa senza precedenti

Attesa spasmodica e senza precedenti. Dopo l’ok della Fia alla deroga, l’esordio in Formula 1 è davvero vicinissimo

Il Real Madrid, che ha appena messo in bacheca la 15esima Champions League della sua storia, è vicino a ingaggiare il baby-talento argentino Franco Mastantuono, 16enne centrocampista offensivo del River Plate.

I blancos, infatti, hanno trovato l’accordo con l’entourage del calciatore e devono soltanto convincere i Millonarios che per lasciare partire la loro stellina chiedono l’intero importo (45 milioni di euro) della clausola rescissoria sulla quale non intendono concedere sconti. La sensazione è che l’affare andrà in porto con Mastantuono che, nel caso, sarebbe l’ennesimo talento a sbarcare alla ‘Casa Blanca’ in giovanissima età.

Anche nel Circus della Formula 1 si bruciano le tappe. Il tre volte campione del mondo e attuale leader iridato, Max Verstappen, ha debuttato in Formula 1 non ancora maggiorenne, per la precisione a 17 anni, nella stagione 2015 che concluse piazzandosi al 12esimo posto nella classifica finale con 49 punti all’attivo e due quarti posti come migliori risultati.

Ebbene, dopo il fenomeno della Red Bull non ci sono stati altri debuttanti in Formula 1 minorenni dal momento che il regolamento della Fia impedisce di mettersi al volante di una monoposto di F1 prima di aver raggiunto la maggiore età. Questo finora dato che la Fia è parzialmente ritornata sui suoi passi concedendo una deroga, il che rende imminente un esordio senza precedenti.

Deroga in Formula 1, il debutto è sempre più vicino

Come riportato dal magazine “Autosport”, la Fia autorizzerà i 17enni a correre in Formula 1 se sarà dimostrato che sono meritevoli e in grado di farlo. A beneficiare di tale cambio di rotta della Fia è anche Andrea Kimi Antonelli, pilota dell’Academy Mercedes che, dunque, potrà cominciare a familiarizzare con una monoposto di Formula 1 senza dover attendere di spegnere 18 candeline, il prossimo 25 agosto.

Antonelli, prima della pausa estiva, potrebbe scendere in pista nel corso di alcune prove libere del venerdì, nelle sessioni che per regolamento sono destinate ai giovani piloti (ogni team due volte a stagione deve dare spazio ai giovani driver).

D’altra parte, in questi primi mesi del 2024 si sono rincorse voci secondo le quali Antonelli potrebbe già sostituire Logan Sargeant alla Williams in modo da cominciare a prendere confidenza con la Formula 1 in vista del suo passaggio, nel 2025, alla Mercedes al posto di Lewis Hamilton che, come è noto, dalla prossima stagione andrà alla Ferrari.

Insomma, dopo i recenti test privati a Barcellona, al Red Bull Ring e a Silverstone, per il talentuoso driver bolognese si spalancano le porte del Circus della Formula 1 sulle orme di un certo Max Verstappen.