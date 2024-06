Austria-Francia 0-1, esordio ok per les Bleus

Basta un autogol di Maximilian Wober nel primo tempo alla Francia per battere 0-1 l’Austria nella gara d’esordio ad Euro2024. Mbappe non brilla, sbagliando anche un gol clamoroso, ma propizia la rete della vittoria.

Austria-Francia, le formazioni

AUSTRIA (4-2-3-1): Pentz; Posch, Wober, Danso, Mwene; Sabitzer, Seiwald; Laimer, Grillitsch, Baumgartner; Gregoritsch. Ct. Rangnick

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Hernandez; Kante, Rabiot; Dembele, Griezman, Mbappe; Thuram. Ct. Deschamps

La partita, il primo tempo

Crea tanto ma vince soltanto di misura la Francia contro l’Austria. Bleu pericolosi già dopo 9 minuti. Sgasata di Theo. Poi Rabiot va in verticale da Mbappé che calcia a botta sicura ma trova una grande risposta di Pentz, che devia in angolo. Al 13′ Francia ancora pericolosa. Thuram riceve spalle alla porta e imbuca per Theo. Il terzino fa una cosa a metà tra un tiro e un cross sul quale non arriva nessuno. Pallone che termina in out dal lato opposto. A 9 dall’intervallo è così l’Austria a sfiorare il vantaggio. Gregoritsch si defila sulla sinistra e mette in mezzo per Sabitzer. Il giocatore del Dortmund è intelligente a fare la sponda per Baumgartner che prova il tocco sotto ma trova una grandissima risposta di Maignan. Passano due minuti e la Francia trova il vantaggio. Mbappé viene a prendersi il pallone sulla destra e lascia sul posto Mwene. Il numero 10 francese, poi, va al cross con Wober che nel tentativo di allontanare colpisce male e spedisce il pallone nella propria porta.

La partita, la ripresa

In avvio di secondo tempo Mbappe spreca il 2-0. Pallone lanciato in avanti da Rabiot. Mbappe brucia Danso e si presenta da solo davanti al portiere ma calcia incredibilmente a lato. Che errore! Al 66′ ancora Francia pericolosa. Mbappé libera Theo sulla sinistra. Il laterale mette al centro dove Griezmann riesce solo a sfiorare. Poi ci prova Koundé ma la sua conclusione è troppo debole. Un minuto e Thuram sfiora il 2-0. Kanté imbuca bene per Thuram che, di prima intenzione, gira verso la porta ma trova una grande risposta del portiere austriaco. Al 97′ Giroud spreca il gol del raddoppio. Kolo Muani scappa sulla destra e mette al centro un cioccolatino per Giroud. Il milanista, però, ciancica la conclusione e non chiude i conti.