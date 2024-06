Colpo di scena Ducati, messaggio contro Valentino Rossi: tifosi infuriati

Il direttore sportivo della Ducati si lancia in dichiarazioni taglienti a riguardo di uno dei temi più scottanti per i tifosi italiani di MotoGP: Rossi-Marquez al centro della scena

In un ambiente dove le passioni corrono veloci quanto le moto in pista, le dichiarazioni di Davide Tardozzi, direttore sportivo della Ducati, stanno facendo discutere, e non poco. Il dirigente della rossa ha preso una posizione decisa su un tema che da quasi un decennio divide i cuori dei tifosi italiani di motociclismo: il controverso episodio di Sepang 2015 che vide protagonisti Marc Marquez e Valentino Rossi.

L’incidente di Sepang è un capitolo ancora aperto nel mondo del motociclismo. Nel 2015, durante il Gran Premio della Malesia, Marquez e Rossi furono coinvolti in un acceso duello in pista, culminato in un contatto che costò caro al numero 46 nella sua caccia al decimo titolo mondiale. Da allora, molti tifosi italiani, ferventi sostenitori di Rossi, considerano Marquez responsabile di aver interferito deliberatamente nella lotta per il titolo, creando una frattura apparentemente insanabile.

Lo spagnolo, dal canto suo, ha sempre sostenuto di essersi sentito ingiustamente accusato da Rossi, specialmente dopo le dichiarazioni del Dottore a Phillip Island. Questo ha alimentato una rivalità che ha diviso il pubblico, trasformando ogni apparizione dello spagnolo in Italia in un evento potenzialmente ostile.

Portare Marquez sotto l’egida della Ducati, una scuderia di grande successo e orgoglio italiano, rappresenta una sfida delicata. La Ducati non è solo un team, ma un simbolo del motociclismo italiano, con una tifoseria tradizionalmente appassionata.

Ducati, parla Tardozzi: “I fatti di Sepang risalgono a quasi dieci anni fa”

Nel corso di una lunga intervista con ‘CycleWorld’, Tardozzi ha affrontato la questione con toni apparentemente ragionevoli, cercando di smorzare le polemiche. “Dobbiamo dire che i fatti di Sepang risalgono a quasi dieci anni fa. Guardiamo alle prestazioni del pilota e alla sua capacità di sviluppare la moto insieme a Pecco e di vincere titoli. Guardiamo avanti e al futuro, e non al passato”, ha dichiarato il direttore sportivo suscitando la furia dei fan del Dottore.

Questo invito a voltare pagina non è solo un gesto di pacificazione, ma una strategia per unire i fan sotto un’unica bandiera: quella della Ducati. Tardozzi ha infatti sottolineato l’importanza di concentrarsi sulle capacità di Marquez come pilota e sulla sua collaborazione con Francesco ‘Pecco’ Bagnaia, campione del mondo e pilota di punta del team.

Un altro aspetto critico riguarda l’appartenenza di Bagnaia alla VR46 Academy, la scuola di piloti fondata da Valentino Rossi. La vicinanza al Dottore potrebbe alimentare tensioni all’interno del team, ma Tardozzi ha cercato di rassicurare tutti, elogiando la professionalità di Bagnaia e l’immarcescibile clima armonioso che regna nel box Ducati. “È vero che Pecco è un pilota dell’Academy di Valentino Rossi, ma è un solido campione”, ha affermato Tardozzi ribadendo l’importanza di un ambiente sereno e collaborativo.

Le parole del dirigente ducatista sono un passo importante verso la riconciliazione. Tuttavia non tutti le hanno prese di buon grado, specialmente coloro che non sono disposti a seppellire l’ascia di guerra. La Ducati ha intrapreso una strada coraggiosa, ma la gestione di questa delicata situazione richiederà tanta diplomazia. Solo il tempo dirà se la scelta di integrare Marquez nella famiglia Ducati porterà i frutti sperati, ma una cosa è certa: ad oggi sono in tanti ad avere interpretato le parole di Tardozzi come una frecciata a Rossi.