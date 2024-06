NBA, 209 milioni per rinnovare e rifiutare i Lakers di LeBron James

Clamoroso in NBA, il cestista non vestirà la casacca dei Los Angeles Lakers di LeBron James la prossima stagione: per lui è pronto un contratto milionario

In molti sognano di poter vestire, un giorno, la maglia dei Los Angeles Lakers in NBA. Un desiderio soprattutto quello di giocare insieme ad uno dei cestisti più forti di sempre come LeBron James. Ed invece c’è chi ha rifiutato questa importante possibilità, ma solo perché gli è stato offerto un importantissimo ingaggio dall’attuale squadra che non voleva proprio perderlo.

È proprio il caso di un’altra stella del campionato di basket americano come Donovan Mitchell. Quest’ultimo, soprattutto nelle ultime settimane, è stato (per i media) accostato con decisione al trasferimento ai Lakers che hanno intenzione di rivoluzionare il team e puntare alla vittoria la prossima stagione. Non si concretizzerà però alcuna operazione di mercato con la guardia dei Cavs visto che, appunto, metterà “nero su bianco” sul suo contratto per prolungarlo di altri quattro anni.

NBA, niente Lakers per Mitchell: offerta milionaria

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’ pare che Mitchell rimarrà ai Cleveland Cavaliers per altre quattro stagioni con uno stipendio che arriva a toccare un picco di ben 209 milioni di dollari. Un sogno spezzato per tutti coloro che già immaginavano di vederlo all’opera insieme ad Anthony Davis e LeBron James. Da quando ha lasciato gli Utah Jazz per sposare la causa dei Cleveland si è sempre dimostrato all’altezza della situazione, facendo uno step ulteriore dal punto di vista della crescita personale.

Tanto da diventare uno dei giocatori più importanti della squadra. “Spida” (questo il suo soprannome) è sceso in campo in 123 occasioni (tutte da titolare) dove ha mantenuto una media di 27,5 punti a match, 4,6 rimbalzi, 5,2 assist e 1,6 palle recuperate in 35 minuti a partita. Nei prossimi giorni accetterà l’offerta del suo team che difficilmente si può rifiutare. In molti pensano che il cestista americano creda fortemente nel progetto della squadra per vincere in Ohio.

Si cerca solamente di trovare un accordo definitivo tra le due parti, ma non dovrebbero esserci più dubbi. Il 27enne, come annunciato in precedenza, è uno dei punti forza della squadra ed è all’apice della sua carriera. L’idea di rimanere a Cleveland è stato un sospiro di sollievo per i suoi tifosi che, insieme a lui, sognano di arrivare più in alto possibile in NBA. Adesso i Lakers si concentreranno su altri obiettivi di mercato. Nella lista spuntano i nomi di: Zach Lavine, Dejonte Murray e Trae Young