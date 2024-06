Cristiano Ronaldo che affronterà la Repubblica Ceca. I ragazzi di Martinez sono candidati tra le favorite per la vittoria finale ma il Ct detta calma: “ Penso che ci siano molte cose da fare prima di poter vincere. La vittoria è la conseguenza di una buona prestazione e credo che nel nostro spogliatoio abbiamo l’esperienza necessaria per farlo. Ovviamente abbiamo una fase a gironi, abbiamo tre partite. Vincere la prima partita non ti dà la qualificazione, perdere la prima partita non ti impedisce di qualificarti. Quindi non è una partita a eliminazione diretta, ma credo che ci stiamo concentrando sugli aspetti che possono aiutarci a crescere e a vincere le partite, piuttosto che limitarci a vincere“. Tutto pronto per l’esordio del Portogallo diche affronterà la Repubblica Ceca. I ragazzi di Martinez sono candidati tra le favorite per la vittoria finale

Portogallo-Repubblica Ceca, parla Hasek