Sinner trascurato, Alcaraz gongola: la decisione crea caos e polemiche

Brutto colpo per Jannik Sinner, è stato completamente dimenticato: polemiche e caos, esulta Carlos Alcaraz

Jannik Sinner è il numero uno al mondo da ormai più di una settimana, eppure il periodo d’oro sembra in questo momento già finito. In qualche modo la sconfitta in semifinale al Roland Garros contro Carlos Alcaraz ha avuto infatti il suo peso, almeno per quanto riguarda l’opinione di molti esperti. Se attualmente la classifica premia l’azzurro, sono in molti dopo il loro ultimo confronto diretto a sottolineare come tra i due il migliore possa essere proprio lo spagnolo. E lo conferma anche una decisione clamorosa arrivata nelle ultime ore, una scelta che ha scatenato polemiche incredibili.

Per poterli rivedere l’uno contro l’altro bisognerà attendere Wimbledon, visto e considerato che in preparazione a Londra i due giocatori hanno deciso di prendere parte a due tornei differenti (Halle per Sinner, il Queen’s per Alcaraz). Intanto il dibattito su chi sia in questo momento il miglior tennista al mondo è però più acceso che mai, e anche se i tifosi dell’azzurro sono attualmente moltissimi, in tutto il mondo, non mancano i supporter di Alcaraz, tra cui anche qualche nome di grido.

Se tanti esperti continuano infatti a pensare che il tennista spagnolo sia potenzialmente il giocatore più completo in questo momento, l’unico in grado di imporre un dominio simile, se non addirittura superiore, a quello dei vari Federer, Nadal e Djokovic degli ultimi vent’anni, a dare sostegno alla tesi secondo cui Carlitos sarà il giocatore su cui puntare è arrivata in queste ore una decisione clamorosa da parte dell’azienda che più di tutte dovrebbe supportare entrambi i tennisti.

Sinner numero 1, ma a esultare è Alcaraz: decisione incredibile, i tifosi restano delusi

Per quanto il computer al momento dica a tutto il mondo che il tennista numero uno è il nostro Jannik Sinner, a quanto sembra la Nike non è per nulla d’accordo, e ha deciso di puntare soprattutto sul suo principale rivale, quel Carlos Alcaraz che, a soli 21 anni, ha già messo in bacheca tre titoli dello Slam su tre superfici differenti.

Da tempo impegnata con investimenti molto importanti nel mondo del tennis, a quanto sembra la casa di Beaverton, che già supporta sia Sinner che Alcaraz, avrebbe infatti deciso, dopo il trionfo dello spagnolo a Parigi, di investire fortemente su di lui, proponendogli un contratto da record.

Stando a quanto circola sulla stampa di settore, sembra infatti che l’azienda americana voglia legarsi ad Alcaraz con un contratto di almeno 10-12 anni a circa 15-20 milioni di euro a stagione, con tanto di creazione di una linea personale dedicata proprio allo spagnolo.

In altre parole, nei progetti della Nike sarebbe proprio Carlos il tennista destinato a raccogliere la pesante eredità di Rafa Nadal, uno degli ultimi grandi giocatori cui l’azienda americana aveva dedicato una linea signature in passato. Con buona pace di Sinner e dei suoi Carota Boys. Per quanto la sua popolarità sia esplosa all’improvviso negli ultimi dodici mesi, l’azzurro dovrà ancora mettere in bacheca qualche torneo di prestigio per poter avere la stessa considerazione del suo principale rivale.