Antonelli in Mercedes nel 2026: il nome per il 2025 è clamoroso

Scenario pazzesco in casa Mercedes. Prima dell’arrivo di Antonelli c’è un’ipotesi clamorosa per il Mondiale 2025

Una delle situazioni più interessanti nel paddock di F1, per l’immediato futuro, riguarda la Mercedes. Dopo l’addio di Lewis Hamilton che ha firmato lo scorso febbraio un contratto pluriennale con la Ferrari, la Scuderia anglo-tedesca è alla ricerca di un sostituto del fuoriclasse britannico.

In pista, nel Mondiale in corso, il sette volte campione del mondo finora ha deluso, finendo costantemente alle spalle del compagno di squadra George Russell. Per qualcuno, Hamilton con la mente è già, da tempo, a Maranello. Ma se il presente, per una manciata di mesi sarà caratterizzato ancora dalla presenza di Hamilton nei box, per il futuro nulla è stato ancora deciso da Toto Wolff. O quasi.

Perché il Team Principal, in primissima battuta, le ha tentate tutte per un nome clamoroso. È chiaro a tutti che Max Verstappen sia il sogno non troppo segreto di Woff. Un sogno destinato a rimanere tale anche se pare che, per i prossimi anni, qualcosa potrebbe riaprirsi in tal senso. Se l’olandese dovesse salutare la Red Bull, la Mercedes rimarrebbe una delle piste più calde.

Sondato Carlos Sainz, alla fine Toto Wolff pare essersi convinto ad affidare il sedile della Mercedes al giovanissimo Andrea Kimi Antonelli anche se per, l’immediato futuro, un’altra soluzione davvero pazzesca si sta facendo largo

Clamoroso Mercedes: ritorno pazzesco nel 2025

A rivelare la possibilità è il portale ‘F1ingenerale.com’ che riferisce della possibilità che spiazzerebbe il mondo della Formula 1 per la prossima stagione. Si fa strada, infatti, l’ipotesi di un clamoroso ritorno nella Scuderia di Brackley di Valtteri Bottas.

Uno scenario improbabile, per ora, ma non da scartare vedrebbe proprio Bottas in Mercedes con Antonelli che verrebbe ‘dirottato’ per un anno alla Williams per fare esperienza, prima di approdare finalmente – da protagonista – in Mercedes in occasione dell’avvento dei nuovi regolamenti previsto nel 2026.

Recentemente, Bottas aveva fatto capire di non essere interessato al ritorno in Mercedes se non per un contratto di almeno due anni. “Non avrebbe senso per me un contratto di un anno, avrebbe senso discutere di un accordo a lungo termine”, disse all’epoca l’esperto pilota. A ‘Italheti’ ha poi ribadito il medesimo concetto, ammettendo di averne parlato con Mercedes con cui i rapporti sono rimasti ottimi. “Non sono preoccupato al momento, entro un paio di settimane avremo più informazioni per capire meglio. E sarà interessante se ci saranno cambiamenti anche per me”.

Sulla possibilità di continuare a correre anche nel 2025, Bottas è fiducioso di trovare un’altra scuderia: “Ma in questo sport nulla è scontato, niente è sicuro al 100% finchè non firmi” ha affermato il pilota finlandese, destinato a lasciare l’Alfa Romeo dopo due stagioni.