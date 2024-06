Esclusiva Si Francia, Rabiot: “Mbappé potrebbe tornare alla terza gara”

Tegola in casa Francia dopo la fine della partita contro l’Austria. Kylian Mbappe ha infatti riportato la frattura del naso, dopo uno scontro di gioco con il difensore avversario Danso e secondo quanto riportato da L’Equipe il giocatore è stato subito trasportato all’ospedale dove sarà operato immediatamente. Da capire poi quale sarà il decorso del numero 10, per stabilire con precisione i tempi di recupero. Nel post gara il nostro Tancredi Palmeri ha intervistato in esclusiva Rabiot sulle condizioni di Mbappé.

Esclusiva Si, le parole di Rabiot

Intervistato in esclusiva dal nostro Tancredi Palmeri, Adrien Rabiot, centrocampista della Francia e della Juventus si è detto ottimista sulle condizioni di Kylian Mbappé. Ecco le sue parole: