ESCLUSIVA SI Lazio, le ultime su Dia

Alfredo Pedullà: “Vale quanto vi abbiamo raccontato nella giornata di ieri. La Lazio non ha affondato per Boulaye Dia, malgrado le certezze mediatiche addirittura con tanto di cifre, e non è scontato che lo farà. Anzi. Mancava soltanto che parlassero di visite programmate, dando in pasto ai tifosi ulteriori notizie non vere. Le perplessità sono di carattere tattico: Dia può coprire un solo ruolo, quello di attaccante centrale, e ha davanti sia Immobile che Castellanos. Una situazione del genere non giustificherebbe un investimento importante. Ecco perché la Lazio, pur avendo seguito la situazione da vicino, ha deciso di non affondare per Dia. E non è detto – anzi – che cambierà idea, fermo restando che il mercato cambia ogni giorno, ma a patto di non dare affari fatti che tali non sono. Tutto questo perché – come più volte raccontato – la priorità biancoceleste si chiama Noslin“.