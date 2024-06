Formula 1, sanzione esemplare: pilota rischia di non tornare più a correre

Un vero e proprio terremoto quello che si potrebbe verificare in Formula 1, in arrivo una pesante sanzione per il pilota: rischia di non correre più

Se non si tratta di un colpo di scena allora poco ci manca. Fatto sta, però, che nel mondo della Formula 1, tra una gara e l’altra, si sta parlando molto anche del mercato piloti, ed in particolare del futuro di Esteban Ocon. Il francese lascerà infatti la Alpine. Anche perché, in più di una occasione, è stato confermato che il nativo di Evreux saluterà la scuderia al termine di questa stagione sportiva.

Voci quelle relative al suo futuro che si sono intensificate, sempre di più, soprattutto dopo quello che è accaduto nel Gran Premio di Monaco: Ocon ha avuto un contatto con il suo compagno di squadra, Pierre Gasly, al primo giro. Se fino a qualche anno fa era considerato un talento da attendere adesso le cose sono decisamente cambiate. I suoi comportamenti, soprattutto in pista, non sono più tollerati dalla scuderia.

In più di una occasione, infatti, il pilota transalpino ha reso al di sotto delle aspettative, procurando problemi anche al compagno di squadra in maniera molto pericolosa. Soprattutto per via delle sue manovre rischiose. Una serie di errori che hanno inevitabilmente “macchiato” la sua reputazione in Formula 1. Troppo per l’Alpine che ha preso una importante decisione: ovvero quella di separarsi da lui al termine di questa stagione sportiva.

F1, terremoto Alpine: addio Ocon e futuro incerto

Le richieste di mercato per il classe ’96 di certo non mancano. Il suo nome, infatti, è stato accostato a squadre come Mercedes, Williams ed Haas per il 2025. Anche se non è assolutamente da escludere che possa vivere un anno “sabbatico” lontano da tutto e da tutti come evidenziato da ‘elgoldigital.com’. In modo tale che possa riflettere sui suoi comportamenti in pista e sul suo prossimo futuro.

Una pausa che, comunque, per alcuni potrebbe fargli solo che bene. Obiettivo, quindi, quello di dimostrare di essere un pilota affidabile per chiunque decida di ingaggiarlo e di essere molto più collaborativo e produttivo in pista. I prossimi mesi saranno importanti per lui e per il suo futuro per poter sperare in un ingaggio da parte di squadre importanti. Il rischio grosso che non possa più rientrare nel giro è decisamente molto alto.

Non è infatti da escludere che con un anno di stop, lo stesso Ocon possa rischiare di non riuscire subito più a rientrare nel circus rimanendo di fatto senza un nuovo sedile.