Juve, il rettilineo che porta al colpo!

Siamo agli ultimi chilometri della trattativa che porterà Douglas Luiz alla Juve, McKennie e Iling all’Aston Villa. I club sono d’accordo su tutto, tra i calciatori solo McKennie deve ancora discutere i dettagli ma tutto prosegue nei tempi previsti: senza fretta ma con la consapevolezza di dover concretizzare l’operazione entro il 30 giugno. La tappa successiva di Giuntoli sarà al tavolo con l’Atalanta per Koopmeiners, per il quale la richiesta è di 60 milioni ma si proverà a trattare fino ai 40-45 cash e l’inserimento di una contropartita tecnica. Nel frattempo Giuntoli attende la prima offerta convincente per un giovane: l’agente di Soulé in questi giorni lavora a Londra per portare una proposta di 40 milioni dalla Premier League, il Leverkusen osserva come il Borussia Dortmund per Huijsen. Da Rabiot invece si attende la risposta definitiva sulla proposta di rinnovo, con la netta sensazione che si possa andare a margine della scadenza prevista al 30 giugno: proprio come l’estate scorsa. Per non rischiare la Juve lavora sulle piste alternative, tutte e due francesi: Thuram va a scadenza di contratto col Nizza al 2025 come Fofana al Monaco, per entrambi potrebbero servire una ventina milioni ma col figlio d’arte si dovrebbe risparmiare qualcosa sull’ingaggio.





Giovanni Albanese