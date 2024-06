Lacrime per Schumacher: l’estremo atto d’amore della moglie

L’incidente sugli sci di Michael Schumacher del dicembre 2013 ha cambiato per sempre la sua vita e quella della sua famiglia. La dedizione della moglie Corinna

Da ormai più di dieci anni tutti i tifosi e appassionati di Formula 1, ma non solo, sperano tutti i giorni che possa arrivare una felice notizia sulle sorti di Michael Schumacher. Il sette volte campione del Mondo in F1 con la sua caduta dagli sci nel lontano dicembre 2013 ha visto stravolta la propria vita.

Nonostante sia passato praticamente un decennio dal giorno dell’incidente in realtà sulle condizioni di salute dell’ex leggenda della Ferrari non si hanno molte notizie aggiornate da ormai diversi anni perché la moglie Corinne ha preso in carico tutto quanto difendendo il marito dalla ricerca di notizia da parte degli organi di stampa. Ed è proprio sulle scelte d’amore della moglie che da anni sta proteggendo la privacy della sua famiglia che ‘La Gazzetta dello Sport’ ha dedicato in queste ore un approfondimento per rendere omaggio a questa sua dedizione.

Corinne Schumacher e la sua protezione nei confronti del marito Michael

Sulle colonne della rosea in queste ore è comparso un toccante articolo che riprende il percorso degli oltre ultimi dieci anni sulle condizioni di vita della famiglia Schumacher. Da quel lontano 29 dicembre 2013 è completamente cambiata la situazione famigliare per tutti i parenti del sette volte campione del Mondo caduto sugli sci a Meribel, in Francia.

In un estratto dell’articolo si riprendono anche le parole di un amico di famiglia che celebra la fatica che fa tutti i giorni la moglie della leggenda di Formula 1. “È come se Corinna si fosse completamente annullata per amore del suo Schumi. Vive da reclusa, sempre all’interno della sua villa, senza mai vedere nessuno“, ha spiegato questo stretto conoscente della famiglia Schumacher.

Per tutti gli amanti e tifosi di Schumi è apprezzabile vedere che dopo più di dieci anni la moglie del loro idolo gli rimane sempre così vicina e lo protegge da tutte le possibili ripercussioni in termini di media che potrebbero esserci nelle sue condizioni. Una fatica che però costa tanto a Corinna e anche ai suoi famigliari più stretti come i figli e il fratello Ralf (anch’esso un ex pilota in Formula 1).

Una lunga battaglia che la consorte del sette volte campione del Mondo vive da oltre un decennio mossa dall’indissolubile amore per il marito, coccolato e protetto dal mondo esterno. Un autentico sacrificio di se stessi per il bene dell’altro, come sottolineato dalla rosea.