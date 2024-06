“Non voleva”: Federica Pellegrini confessa tutto, la verità sul fratello

Federica Pellegrini vuota il sacco e confessa tutta la verità sul fratello: “Non voleva”

Una delle più grandi nuotatrici che l’Italia ha mai avuto è senza dubbio Federica Pellegrini. L’ex campionessa ha fatto incetta di titoli e riconoscimenti, prima di ritirarsi dalla scena. Oggi si gode la sua nuova vita da mamma e insieme al marito, il suo ex allenatore Mario Giunta, è spesso protagonista di alcuni divertenti siparietti sui propri canali social. La Pellegrini è diventata una figura della cultura popolare italiana e fa parlare molto il mondo del gossip.

Naturale, dunque, trovarla in tv a parlare della sua vita in generale, che va oltre il lato sportivo. Nel corso degli anni abbiamo imparato a conoscere Federica Pellegrini per quella che è, al di là della campionessa che è stata. Spesso si è soffermata anche su altri membri della sua famiglia, come ad esempio il fratello Alessandro. Quest’ultimo è una figura molto importante per l’ex campionessa e nel corso degli anni sono emerse diverse verità a lui riguardanti.

Federica Pellegrini e la rivelazione sul fratello: l’ex nuotatrice dice tutto

La Pellegrini ha fatto un’ampia confessione che riguarda il fratello durante un’ospitata al programma “Verissimo“. Dal loro rapporto a cosa fa nella vita Alessandro, più piccolo di lei di due anni essendo classe ’90.

“Mio fratello è un campione di nuoto mancato” è l’incipit della rivelazione da parte di Federica. “Era anche più bravo di me” esagera addirittura “ma non voleva faticare”. E così oggi si ritrova barman, ovvero lo stesso mestiere che fa anche il padre. Ha seguito le orme del papà, mentre lei non ha resistito al richiamo della piscina come mamma Cinzia. “Alessandro è sempre stato il mio complice, si può dire che eravamo sempre insieme avendo solo due anni in meno abbiamo fatto tutto insieme. Eravamo cane e gatto”, scherza l’ex campionessa.

La confessione, poi, si allarga ad altri aneddoti che riguardano Alessandro sottolineando come abbiano iniziato a nuotare insieme ribadendo come sarebbe stato un grandissimo. Le loro strade si sono divise quando lui è andato all’alberghiero e lei allo scientifico fermo restando che “tra fratelli non ci si divide mai“.

In passato anche lo stesso Alessandro era intervenuto sull’argomento, parlando di come era stata la loro madre ad avvicinare di molto Federica verso il mondo del nuoto: “Da piccolo nuoticchiavo anche io, ma non ero di certo bravo come dice mia sorella, niente di importante”.