Sinner, anticipazione eclatante: presto giocheranno insieme, è già sicuro

Jannik Sinner e una anticipazione a sorpresa: coinvolto un altro campione. I due giocheranno presto insieme

Al Roland Garros, Jannik Sinner ha coronato un grande percorso, diventando numero uno della classifica ATP. Ma ora, per il tennista azzurro, inizia la parte più affascinante e più difficile: la missione di tenere il primato più a lungo possibile.

Dopo qualche giorno di riposo al termine delle fatiche parigine, con i festeggiamenti nella sua Sesto Pusteria, Jannik è tornato subito al lavoro. C’è una programmazione che incombe e che lo vede già di nuovo in campoad Halle, in Germania, sull’erba tedesca, per preparare l’assalto a Wimbledon dove tutti si augurano ci sia già una rivincita con Carlos Alcaraz. Poi, dopo il Major londinese, sarà la volta delle Olimpiadi, un appuntamento cui Sinner tiene molto.

Se a Parigi, circa due settimane fa, Jannik ha conquistato la prima posizione al mondo, ora vuole tornarci per regalare all’Italia e a se stesso una attesissima medaglia olimpica. Forse, anche più di una, visto che scenderà in campo non solo in singolare ma anche in doppio con Lorenzo Musetti.

I due talenti più fulgidi del tennis italiano proveranno a mettere a segno un’impresa storica. Li vedremo insieme con ogni probabilità fare le prove generali a Wimbledon, visto che il carrarino è al Queen’s Sinner ha disputato il doppio ad Halle con l’amico Hubert Hurkacz. Jannik, insomma, è inarrestabile, non si ferma mai. E presto lo vedremo in campo in coppia con un altro grande sportivo

Sinner, che coppia: è tutto vero, annuncio a sorpresa

Stavolta però non si tratterà di un tennista ma del pilota della Ferrari, Charles Leclerc. E’ stato proprio lui a rivelare l’avvenimento che si verificherà non appena i due avranno un po’ di tempo tra i rispettivi impegni.

Leclerc e Sinner vivono entrambi a Montecarlo, si sentono spesso e sono diventati amici come ha spiegato Leclerc in una intervista a ‘La Stampa’. “Jannik mi ha mandato diversi messaggi quando ho vinto a Montecarlo. Io ho fatto la stessa cosa quando lui è diventato numero uno del mondo. Ci scriviamo molto ma ci siamo visti solo poche volte, in occasione di qualche premiazione. Ma presto, andremo a giocare a padel insieme“.

Non sappiamo, ovviamente, quando accadrà. Leclerc, intanto, come Sinner sarà impegnato questa settimana nel GP di Spagna, a Barcellona. Il ferrarista punta a una rivincita dopo il deludente ritiro in Canada che ha permesso a Verstappen di allungare nella classifica del Mondiale piloti.