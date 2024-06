Alcaraz non riesce a crederci: “È un sogno”

La notizia è ufficiale e a Carlos Alcaraz sembra di vivere in un sogno. Lo spagnolo non trattiene l’emozione: ecco tutti i dettagli e le sue parole

Reduce dal trionfo al Roland Garros, Carlos Alcaraz fa il suo esordio stagionale al Queen’s di Londra dove dovrà difendere il titolo ottenuto lo scorso anno battendo in finale Alex De Minaur. Dopodiché, lo spagnolo sarà protagonista sempre nella capitale britannica ma sull’erba dell’All England Club palcoscenico del torneo di Wimbledon. Anche qui rappresenta il campione in carica ed avrà da difendere un bottino di ben 2000 punti.

Poi, conclusasi la breve parentesi sul verde, il classe 2003 murciano tornerà protagonista per uno degli eventi più attesi dell’anno, forse il più atteso in assoluto tra atleti e appassionati di sport. Ci riferiamo alla 32esima edizione dei Giochi Olimpici, in programma a Parigi dal prossimo 24 luglio all’11 agosto. Ed è proprio sulla terra francese che si realizzerà un scenario semplicemente da sogno per il giovane tennista iberico…

Parigi 2024, ufficiale il doppio da sogno: tutta l’emozione di Carlos Alcaraz

Da qualche giorno, infatti, la notizia è ufficiale: Alcaraz difenderà i colori della selezione spagnola e lo farà non soltanto in singolare ma anche in doppio, scendendo in campo assieme al giocatore più rappresentativo nella storia del tennis iberico. Vale a dire Rafael Nadal, ex numero uno al mondo e 22 volte campione slam.

A poco più di un mese dall’inizio della manifestazione, Carlitos ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di “AS” durante la quale si è soffermato sull’argomento, mostrandosi parecchio entusiasta di giocare al fianco del suo idolo di sempre. Alcaraz ha quindi evidenziato come nel corso della sua carriera, non abbia finora giocato il doppio tanto quanto avrebbe voluto.

“Mi piace, soprattutto quando giochi con un tennista che è anche un tuo amico. La prospettiva di giocare con Nadal ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 mi emoziona molto. Sono estremamente felice di avere l’opportunità di giocare con il mio idolo e cercherò di godermi ogni momento”, ha dichiarato Alcaraz ai microfoni della nota testata spagnola.

Il fresco campione del Roland Garros ha quindi evidenziato come non si sarebbe mai aspettato di giocare con Nadal alle Olimpiadi. Alcaraz è convinto che il più esperto connazionale, che conosce bene quei campi, potrà insegnargli tante cose. “Sono un ragazzo giovane che ha ancora bisogno di crescere sia come persona che come giocatore. Sarebbe un sogno vincere una medaglia con lui“, ha poi aggiunto speranzoso.